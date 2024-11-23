أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن نجاح الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية في إزالة 444 حالة تعدٍ على أراض زراعية وأملاك الدولة ومبان مخالفة، منذ بدء المرحلة الثانية، التي انطلقت السبت 9 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 29 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن حملات الموجة 24 لإزالة التعديات.

إزالة 444 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

وأوضح المحافظ، أن حملات الإزالة بالمرحلة الثانية حتى الآن أسفرت عن إزالة 220 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، وإزالة 400 حالة تعد على أراض زراعية على مستوى مراكز المحافظة، و24 حالة بناء داخل الحيز العمراني بدون ترخيص.

وأكد اللواء كدواني أن الحملات مستمرة على جميع مراكز المحافظة طوال المرحلة الثانية من الموجة 24، حتى 29 نوفمبر الجاري، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من 7 إلى 27 ديسمبر المقبل.

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