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مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لعدد من طلاب حي الأسمرات

مصر للطيران تنظم
مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لعدد من طلاب حي الأسمرات
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نظمت شركة مصر للطيران جولة تعريفية لعدد من طلاب حي الأسمرات، بالتعاون مع اتحاد شركات الطيران الأفريقية “AFRAA” ومنظمة Ninety Nine، بهدف تعريفهم بأنشطة الشركة المتنوعة.

مصر للطيران تنظم جولة تعريفية لعدد من الطلاب

ويأتي ذلك في إطار مسؤليتها المجتمعية لتعزيز الوعي لدى الشباب ودورهم الحيوي في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب.

تأتي هذه المبادرة تزامنًا مع انعقاد الجمعية العمومية رقم 56 لاتحاد شركات الطيران الأفريقية (AFRAA)، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين شركات الطيران في القارة.

واستقبل المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، مجموعة الطلاب في جولة خاصة داخل متحف مصر للطيران، وأعرب عن سعادته بلقاء الطلاب، مؤكدًا أهمية دعم الشباب وتوفير فرص تعليمية متميزة لهم.


هذا وقد بدأت الجولة بزيارة متحف مصر للطيران، حيث تم تعريف الطلاب بتاريخ تأسيس شركة مصر للطيران عام 1932، واستعراض مراحل تطور أسطولها، كما اطلعوا على مجموعة فريدة من نماذج الطائرات التاريخية، مما أتاح لهم فرصة للتعرف عن قرب على عراقة الشركة.

وعقب ذلك زار الطلاب مجمع عمرة المحركات، حيث كان في استقبالهم المهندس وليد حسن، مدير مجمع عمرة المحركات، الذي رحب بهم باعتبارهم الجيل الذي يصنع الفارق في المستقبل بالاستمرار في التعليم والإجتهاد، وخلال الزيارة تعرف الطلاب على عمليات الصيانة والعمرة التي تُجرى للمحركات، بالإضافة إلى شرح مفصل حول كيفية الكشف عليها والتأكد من كفاءتها.

 

أكاديمية مصر للطيران


واختتمت الجولة بزيارة أكاديمية مصر للطيران، وكان في استقبالهم الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، وأشار إلى أن الأكاديمية تسعى إلى تعزيز وعي الأجيال القادمة بأهمية قطاع الطيران المدني، حيث شملت الجولة إطلاع الطلاب على أحدث أجهزة محاكاة الطائرات التي تُستخدم في تدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية.

ومن جانبهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم وإعجابهم بالتقنيات المستخدمة في الشركة، مشيرين إلى أن هذه الزيارة أثرت بشكل إيجابي على فهمهم لصناعة الطيران وفتحت أمامهم أفاقًا تعليمية جديدة، كما أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالتطبيقات العملية للتقنيات الحديثة في هذا المجال.

جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران تسعى دائمًا إلى تعزيز دورها المجتمعي من خلال دعم المبادرات التعليمية والتدريبية، مما يسهم في تطوير الكوادر الشابة وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في صناعة الطيران.

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