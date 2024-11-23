كرة اليد، 17 لاعبة في قائمة منتخب السيدات بالبطولة الأفريقية

كرة اليد، أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد سيدات بقيادة رامي عبد اللطيف، عن قائمة المنتخب المقرر مشاركته في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكونغو خلال الفترة من 27 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر المقبل، بمشاركة 12 منتخبا.

وضمت قائمة المنتخب كل من:

فرح الشاذلي - مي جمعة - منة السيد - ملك طلعت - سارة الخولي - يارا هاني - روان سعيد - ليلى هيثم - فاطمة عرابي - شهد حسام - مريم عمر - أمينة هشام - لوجي عبيد - تقى كامل - رانا راضي - مروة عيد - نوران خالد.

مجموعات البطولة الأفريقية لكرة اليد

وجاءت مجموعات البطولة الأفريقية كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر – الجزائر – السنغال – الكونغو – كينيا – الرأس الأخضر.

– الجزائر – السنغال – الكونغو – كينيا – الرأس الأخضر. المجموعة الثالثة: أنجولا – تونس – أوغندا – غينيا – الكونغو الديمقراطية – الكاميرون.



مباريات منتخب السيدات في بطولة أفريقيا

وتأتي مباريات منتخبنا الوطني في الدور التمهيدي (المجموعات) كالتالي:

27 نوفمبر | مصر × الكونغو

28 نوفمبر | مصر × الجزائر

30 نوفمبر | مصر × السنغال

1 ديسمبر | مصر × كينيا

3 ديسمبر | مصر × الرأس الأخضر

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