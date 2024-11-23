السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعرف على غيابات الزمالك أمام المصري

الونش
الونش

 يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها اليوم السبت 23 نوفمبر الجاري بإستاد الجيش ببرج العرب. 

ويغيب عن الزمالك كلا من: محمد شحاتة ومحمد السيد ومحمد حمدي وأحمد حمدي للإصابة وأحمد فتوح لإصابته بنزلة برد ومحمد عبد الشافي لعدم الجاهزية.

كما يغيب محمود حمدي الونش لعدم الجاهزية ومهاب ياسر ومحمد عاطف لأسباب فنية.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايك وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر

خط الوسط: دونجا وعبدالله السعيد وناصر ماهر ومصطفي شلبي وزيزو 

خط الهجوم: سيف الجزيري

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة المصري 

 ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري في الدوري الممتاز.  

الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات 

ويسعى نادي الزمالك في مواصلة الانتصارات بالدوري الممتاز والوصول للنقطة التاسعة من بوابة المصري، بعد الفوز في أول جولتين بالدوري أمام البنك الأهلي وسموحة.

الزمالك 
الزمالك 

فيما يأمل المصري أيضا لتحقيق نتيجة إيجابية بعد حصده 4 نقاط في أول جولتين من فوز أمام طلائع الجيش وتعادل مع الجونة. 

وحال تحقيق الزمالك الفوز سيتصدر الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط. 

الزمالك 
الزمالك 

الزمالك يتفوق على المصري البورسعيدي في القيمة التسويقية 

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 16.85 مليون يورو ويعد أحمد سيد زيزو هو أغلى لاعب في قائمة الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو. 

فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق المصري 9.53 مليون يورو وأغلى لاعبان في قائمة الفريق البورسعيدي هما الحارس محمود جاد وكريم بامبو بنفس القيمة 700 ألف يورو. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الزمالك المباراة بتشكيل مكون م الزمالك المباراة بتشكيل مكون من الزمالك أمام المصري الزمالك والمصري الزمالك والمصري البورسعيدي المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل القنوات الناقلة لمباراة المصرى

مواد متعلقة

صدارة مؤقتة لـ 3 أندية، ترتيب الدوري الممتاز قبل مباراة الزمالك والمصري

الزمالك يسعى لصدارة الدوري الليلة عبر بوابة المصري البورسعيدي

الزمالك يفوز على المعادي واليخت 5-1 بدوري الكرة النسائية (صور)

الأكثر قراءة

تعرف على سر تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم

سعر الدولار مقابل الجنيه السبت 23 نوفمبر 2024

1590 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 23 نوفمبر 2024

ارتفاع جنونى في سعر الجنيه الذهب اليوم السبت

أخبار مصر: وفاة الملحن محمد رحيم بشكل مفاجئ وطبيب يكشف مفاجأة، زيادة أسعار الزيت، إجراء حاسم بواقعة نجل زوجة الشيف الشربيني

جمال شعبان يكشف سبب وفاة محمد رحيم المفاجئ

كنز جديد في مصر، خبير يكشف عن مشروع بديل للسولار يقلل أزمة الوقود

آخر معركة تخوضها إسرائيل، توفيق عكاشة يكشف علاقة حرب غزة بنهاية العالم

منوعات

المزيد

دراسة تكشف تأثير شخصيات الحيوانات في القصص على مهارات الطفل العقلية

بعد زواج 17 عامًا، انفصال وزيرة خارجية ألمانيا وزوجها

عصابة المواليد الجدد، مقتل 12 طفلا على يد أطباء وممرضين تهز تركيا (فيديو)

اديني عقلك، نجم البرازيل يقيم حفل زفافه على ابنة أخت زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلى

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 22/11/2024

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة 22/11/2024

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة دهس نجل زوجة الشيف الشربيني لعامل دليفري؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الأعلى للشئون الإسلامية: مصر ملتزمة بمواجهة التحديات المهددة للمبادئ الأخلاقية

معنى ضير، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 50 من سورة الشعراء (فيديو)

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقته بالتخلص من النفاق والغش

المزيد
الجريدة الرسمية