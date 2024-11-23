استقبال سفينة سياحية بميناء الإسكندرية بعروض فرعونية وفلكلور مصري

استقبلت هيئة ميناء الإسكندرية، السفينة السياحية "ASTORIA GRANDE” - الجنسية "بالاو" والقادمة من ميناء كوساداسي بتركيا، وتقل على متنها سائحين من الجنسية الروسية وجنسيات أخرى متعددة، بالإضافة إلى طاقم السفينة.

استقبال سفينة سياحية بعروض فرعونية

وخلال مراسم الاستقبال تم تقديم عروض فنية فرعونية وفلكلور مصري لفرقة ستورم STORM بقيادة الفنان أحمد هيكل، والتى نالت إعجاب السائحين الذى تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغانى والتقاط الصور التذكارية.

ومن المقرر أن يتوجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة فى الميعاد المحدد لها يوم الإثنين ٢٥ نوڤمبر والمتجهة إلى ميناء إزمير-تركيا.



وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته للجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول أفواج السائحين وخروجهم من الإسكندرية بيسر وآمان، كما أكد سيادته على توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلي المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.



وكان في استقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية اللواء بحرى هشام صفوت-نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل، وعبد الوهاب محمد-مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية و أمل العرجاوي-مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية، والربان محمد صفوت-رئيس الإدارة المركزية للحركة،والعميد بحري محمد نمر-مدير عام حركة الركاب، وحسام غريب-مدير إدارة الإستقبال بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية وأحمد حسن - مسؤول العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة.

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