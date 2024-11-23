قبل مواجهة ستاد أبيدجان.. نتائج الأهلي السابقة في مبارياته الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا من 1999 حتى 2024.. 21 لقاء فاز فيهم بنصيب الأسد (فيديو)

يستعد النادي الأهلي لافتتاح مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري يوم الثلاثاء المقبل علي ملعب استاد القاهرة الدولي.

شهدت الفترة من عام 1999 وحتي العام 2024 خوض النادي الأهلي 21 لقاء في افتتاح مشواه بدوري المجموعات لبطولة دوري ابطال إفريقيا، بينما لم يصل الاهلي لدور المجموعات في 5 مناسبات فقط.

وشهد الـ 21 لقاء الذي استهل بهم الأهلي مشواره في دور المجموعات نتائج متباينة، حيث حقق المارد الأحمر الفوز في 9 مباريات، بينما سقط في فخ التعادل 6 لقاءات، وتلقى الهزيمة في مثلهم.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة نتائج تفصيلية عن مشوار الأهلي في مباراته الأولي بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

نتائج تفصيلية لـ الأهلي في مباراته الأولي بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

موسم 1999: الأهلي ضد شتوتيتج ستارز النيجيري 2-3

موسم 2000: الأهلي ضد هارتس اوف أوك الغاني 1-2

موسم 2001: الأهلي ضد بترو اتليتكو الأنجولي 3-1

موسم 2002: الأهلي ضد جان دارك السنغالي 1-2



موسم 2003: لم يشارك الأهلي في البطولة

موسم 2004: غادر الأهلي البطولة من الدور الأول

موسم 2005: الأهلي ضد الرجاء المغربي 1-0



موسم 2006 : الأهلي ضد الصفاقسي التونسي 1-0

موسم 2007: الاهلي ضد الهلال السوداني 2-0

موسم 2008: الأهلي ضد الزمالك 2-1



موسم 2009: غادر الأهلي البطولة من الدور الثاني

موسم 2010: الأهلي ضد هارتلاند النيجيري 1-1

موسم 2011: الأهلي ضد الوداد المغربي 3-3

موسم 2012: الأهلي ضد مازيمبي الكنغولي 2-1

موسم 2013: الأهلي ضد الزمالك 1-1



موسم 2014: غادر الأهلي البطولة من الدور الثاني

موسم 2015: غادر الأهلي البطولة من الدور الثاني

موسم 2016: الأهلي ضد زيسكو يونايتد الزامبي 2ـ3

موسم 2017 : الأهلي ضد زاناكو الزامبي 0-0

موسم 2018: الأهلي ضد الترجي التونسي 0-0

موسم 2019: الأهلي ضد فيتا كلوب الكنغولي 2-0

موسم 2020: الأهلي ضد النجم الساحلي التونسي 0-1

موسم 2021: الأهلي ضد المريخ السوداني 3-0

موسم 2022: في هذه النسخة استهل الأهلى البطولة بالجولة الثانية حيث تعادل مع الهلال السوداني 0-0

موسم 2023: وفي تلك البكولة تكرر نفس سيناريو البطولة التي تسيقها حيث أفتتح الأ÷لي مشواره بالجولة الثانية وخسر حينها الأهلي أمام الهلال السوداني 0ـ1

موسم 2024: الأهلي ضد ميدياما الغاني 3-0

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري ابطال إفريقيا

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري يوم الثلاثاء المقبل في السادسة مساء علي ستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري ابطال إفريقيا

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي ونظيره الإيفواري عبر شاشة شبكة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمبارايات دوري أبطال إفريقيا.

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