وداعًا محمد رحيم، لمع نجمه بعالم الموسيقى في عمر صغير.. أول تعاون له مع الهضبة في "وغلاوتك".. قدم أشهر أغاني "الميجا ستارز".. ورحل في "عز شبابه"

“وغلاوتك.. حبيبي ولا على باله.. أجمل إحساس.. الليالي..”.. جميعها أغاني يحفظها الجمهور عن ظهر قلب وتشكل في وجدان الجمهور ذكريات جميلة، فقد كانت أشهر الأغاني وأكثرها نجاحًا وقت صدورها هي وغيرها من الألحان المميزة التي قدمها واحد من أكثر المواهب نجاحًا في عالم التلحين، وهو محمد رحيم الذي غيبه الموت اليوم وبكاه كل النجوم.

كان محمد رحيم موهبة متفردة، كل ألحانه تمس القلب وتتسلل إلى الوجدان بدون استئدان، لم يكن يشبه أحدًا، وهو ما جعل كل الأغنيات التي قدمها تنجح نجاحًا كبيرًا ويستمر نجاحها حتى بعد مرور سنوات، ويمثل رحيل محمد رحيم عن عالمنا اليوم خسارة كبيرة للفن المصري والعربي.

بدايات رحيم الفنية في عمر صغير

بدأت رحلة محمد رحيم مع الموسيقى في عمر صغير، حيث أنه ولد ونشأ في أسرة عاشقة للفن، فوالدته هي الشاعرة الراحلة إكرام العاصي، ووالده كان مستمعًا جيدًا للموسيقى، وكان رحيم غارقًا في عشق الموسيقى منذ أن كان في السادسة من عمره، حيث إنه كان يعزف ويؤلف الألحان منذ نعومة أظفاره، وحينما وصل إلى عمر الـ ١٧ كان يمتلك إنتاجًا ثريًا من الألحان.

قادته الصدفة للقاء الموزع والموسيقار حميد الشاعري بندوة في كلية التربية الموسيقية، فدعاه “الكابو” إلى الاستوديو الخاص به للاستماع إلى ألحانه، وذهب رحيم بالفعل إلى استوديو حميد وقام بعرض عليه لحن “وغلاوتك” الذي لاقى إعجاب “الكابو”، ولكن فجأة يأتي عمرو دياب إلى استوديو حميد لأنهما كانا آنذاك يعملان على ألبوم “عودوني”، وهناك ابتسم القدر لرحيم حيث استمع الهضبة إلى لحن “وغلاوتك”، ولاقى إعجابه وقال عنها: “الأغنية دي بتاعتي”، وكانت “فاتحة الخير" عليه، والبوابة التي انطلق منها رحيم إلى عالم الموسيقى والتلحين، حيث تم طرحها ضمن ألبوم “عودوني” عام ١٩٩٨، وكان حينها رحيم لا يزال يبلغ من العمر ١٩ عامًا.

وبعد ذلك تعاون رحيم مع عمرو دياب في ألبوم "أكتر واحد" باللحن الشهير “حبيبي ولا على باله”، حيث كان لم يتخطَ عمره آنذاك 22 عاما.

وبعدها تعاون رحيم مع الكثير من الفنانين ونجح في حجز مكانة خاصة في قلوب محبيه بفضل الموسيقى التي قدمها والتي تلمس الروح واشتهر بحساسيته المفرطة وتفرده في التلحين الموسيقي.

أبرز الأغنيات بتوقيع رحيم

ومن أبرز الأغاني التي قدمها الراحل كملحن: الليالي لنوال الزغبي، ليه بيفكروني وياللي بتغيب لمحمد محيي، أحلف بالله لهيثم شاكر، أجمل إحساس وفاكر لإليسا، آه يا ليل لهشام عباس، وأنا في الغرام وصبري قليل ومشاعر لشيرين، ليه بيداري كدة لروبي، إيه ده بقى لحكيم.

كما كانت أغنية مش هقول لحمادة هلال من ألحانه، اللي بيني وبينك وبحبك جنات، والدنيا حلوة لنانسي عجرم، وياللي زعلان مني لحماقي، وغيرها من الأغاني الناجحة.

ثنائية محمد رحيم والكينج منير

والملحن محمد رحيم له نجاحات كبيرة مع الكينج محمد منير في مسيرته الفنية وآخرها أغنية الساحل الشمالي، والتي حققت نجاحا كبيرا عند طرحها، كما تعاون أيضا الثنائي في أغنية مش لايق عليا والتي طرحت ضمن أحداث مسلسل المغني وأغنية مع أن، كما تعاون أيضا محمد رحيم مع الكينج في أغنية كل المفروض مرفوض وأغنية كل الناس في بلادي وأغنية أفرح للحياة وأغنية قلبي مايشبهنيش، ويونس.

محمد رحيم المغني

وكما أنه كان متألقًا كملحن، كان الفنان الراحل محمد رحيم ناجحًا كمغني، ففي بدايات الألفينات قرر رحيم الاتجاه إلى الغناء حيث أصدر ألبوم بعنوان كام سنة، وواصل مسيرته الفنية وإبداعاته ما بين الغناء والتلحين، ومن أبرز أغنياته كمغني: عارفة، وارجع يلا، وحبيبة حبيبك.

إعلان الاعتزال والتراجع عنه

كان محمد رحيم فنانًا ذا حساسية شديدة، وكان كل ما يتمناه أن يحظى في حياته بالتقدير الذي يناسب حجم موهبته، وهو ما أكده المخرج محمد العدل في منشور له على “فيس بوك”، حيث كتب في نعي محمد رحيم: “محمد مات من عدم التقدير.. كان دائما يشتكيلي إنه مش واخد حقه إعلاميا رغم أنه من أهم ملحني العالم، بجوائز عالمية رسمية ومعتمدة، إلا أنه إعلاميا مكانش حد بيهتم بالجوايز دي، ولا كأنه عمل حاجة.. محمد مات من المجاملات والمحسوبية والـ trend الزائف.. امتي الفنان الحقيقي في الزمن ده هياخد حقه؟!.. امتي اللي أضاف ومتع الناس هو اللي يتصدر المشهد ؟.. خلاص يا حبيبي مش هعرف اقولك متزعلش تاني واجيلك الاستوديو اضحكك ونغني سوا.. بقلبك الأبيض وأخلاقك وفنك وحساسيتك المفرطة.. أكيد انت عند ربنا في مكان أحسن بكتير من دنيا ظالمة وجائرة.. هتوحشني قوي.. ادعوا له لإنه والله يستاهل”.

وفي فبراير الماضي، ألمح الراحل إلى احتمالية اعتزاله العمل الفني لعدم دعوته حضور الليلة المصرية السعودية بدار الأوبرا المصرية، وكتب محمد رحيم في منشور له عبر صفحته على “فيس بوك”: “تعليق كل نشاطاتي الفنية لأجل غير مسمى، حتى إشعار آخر مع احتمالية اعتزال المهنة والسفر خارج البلاد”.

وفي منشورات أخرى، أوضح رحيم أن سبب هذه القرار هو دعوة كافة الملحنين لحضور الحفل واستثنائه هو تحديدا من عدم الحضور.

قرار الاعتزال والعودة

ثم أعلن تراجعه عن قرار الاعتزال والعودة مرة أخرى، وقال محمد رحيم بعدما شعر بتقدير الجمهور له عبر “إنستجرام”: "أنا مش هقولكم غير إني بكيت بالدموع من كتر الإحساس اللى في الرسائل اللى بعتوهالي.. يا جماعة أنا هرجع تاني علشان خاطركم انتوا بس يا أعظم جمهور وعائلة في العالم وربنا ميحرمناش من بعض أبدا وبشكركوا جدا على سؤالكم المستمر عنى”.

واختتم رحيم حديثه: “أنا محظوظ بوجودكم في حياتي وآسف جدا جدا لو كنت زعلت أي حد وإن شاء الله هرجع تاني بطاقة أكبر علشان أحاول أسعدكم بكل الطرق والأشكال ورمضان كريم”.

وكان قد قال لـ “فيتو”: "عودتي للساحة الفنية والعمل من جديد بسبب الجمهور الذي يحبني.. جاتلي رسائل حب كتيرة من مصر وجميع الوطن العربي وهذا الشئ كان مؤثر جدا والله العظيم".

محمد رحيم الإنسان

وإلى جانب موهبته المتفردة، كان محمد رحيم إنسانًا يحظى بقلب طيب، كما أنه كان شديد التواضع، وهو ما أكدته الفنانة المغربية بسمة بوسيل التي قالت عنه في نعيها ""مش عارفة ليه الناس الطيبين دائما بيروحوا مننا، الراجل ده قيمة كبيرة أوي في مصر والوطن العربي، عمري ما انسى لما قابلته أول ما جيت مصر كان عامل لي أغنية اسمها يوم عيد ميلادي، رُحت له من أسبوع علشان آخدها منه تانى بعد 14 سنة، واتفقنا على حاجات كان نفسي أغنيها.. مش مصدقة إني كنت بودعه، وأن 3 ساعات دول، وكل الكلام اللي قالهولي كان آخر حاجة هسمعها منه، في الجنة يا محمد، ربنا يرحمك يا طيب.. والنبي ادعوا كتير أوي الراجل ده.. كان ملاك بجد".

أزمة صحية في يوليو ورحيل في نوفمبر

في شهر يوليو الماضي، تعرض الفنان الراحل محمد رحيم لأزمة صحية بشكل مفاجئ نُقل على إثرها إلى المستشفى ودخل غرفة العناية المركزة، حيث أصيب بذبحة صدرية ولكنه تعافى منها بعد إجراء عملية جراحية.

وبعد أزمته الصحية بشهور تفاجأ الجمهور بخبر رحيل محمد رحيم الصادر عن الفنان هيثم سعيد، حيث أعلن خبر الوفاة، مؤكدًا أنه جاء بشكل مفاجئ ومفجع وهو ما أكده الفنان تامر حسني والمطربة إيناس عز الدين، ليغيب الموت محمد رحيم عن عمر ناهز ٤٥ عامًا، بعد مشوار فني زاخر بأعمال لن ينساها الجمهور.

أعمال كان الراحل ينتظر صدورها

ولقد رحل محمد رحيم عن عالمنا قبل طرح أحدث أعماله “الذوق العالي”، والتي يتعاون فيها مع الكينج محمد منير وتامر حسني، وهو ديو غنائي بينهما من ألحانه، ومن كلمات تامر حسين، كما أن محمد رحيم كان يجهز أيضًا أغنية مع الفنانة مايا دياب قبل وفاته من المقرر طرحها خلال الشتاء، ومن الأعمال التي كان يحضر لها محمد رحيم أيضًا ديو آخر يجمع بين محمد رمضان ومحمد منير من كلمات أمير طعيمة، ولم يتم طرحه بعد.

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