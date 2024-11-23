رئيس الإنجيلية: نمتلك القوة على تغيير العالم ونشر السلام

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فعاليات الاحتفالية الكبرى "احتفل بالحياة"، التي أقيمت في نادي دي لا سال بالقاهرة الجديدة، وسط حضور جماهيري واسع تجاوز 15 ألف مشارك من مختلف الكنائس الإنجيلية.

حضور قيادات كنسية بارزة

تميزت الاحتفالية بمشاركة عدد من القيادات الروحية الإنجيلية، من بينهم القس جمال عبد المسيح، رئيس مجمع كنائس النعمة الأول بمصر، والقس عيد صليب، رئيس المجمع العام للكنائس المعمدانية المستقلة، والدكتور القس أشرف وسيلي، رئيس كلية كورنرستون. كما شارك القس العالمي دانيال كوليندا من الولايات المتحدة الأمريكية، برفقة وفد مرافق له، حيث أضافت مشاركتهم بُعدًا عالميًا للفعالية.

رسالة الأمل والإيمان

في كلمته، عبّر الدكتور القس أندريه زكي عن فخره بالمشاركة في هذا الحدث الروحي الذي يعكس عمق الإيمان وقوة الوحدة بين أبناء الكنيسة. وقال: "يشرفني أن أشارك اليوم مع شباب وخدام الكنائس الإنجيلية في هذه الاحتفالية المميزة. أرحب بالقس دانيال كوليندا وجميع الضيوف في مصر، بلد الأمن والسلام والمحبة."

وتابع قائلًا: "علينا أن نتذكر نوح الذي قبِل الدعوة الإلهية وغير العالم وأنقذ البشرية. يجب أن نتمسك بالوعد الإلهي ونثق في قدراتنا، لأن الله يمنحنا القوة لتحقيق المستحيلات. إذا فتحنا قلوبنا للحق والوعد الإلهي، يمكننا تغيير العالم. نصلي من أجل سلام العالم ونسأل الله أن يمنحنا جميعًا القوة لنكون أدوات للسلام والمحبة في كل مكان."

احتفالية روحية شاملة

تضمنت الفعالية فقرات روحية متنوعة، شملت كلمات تشجيعية وصلوات وترانيم روحية قادها عدد من القادة الروحيين المشاركين. كما تم التركيز على دور الإيمان في مواجهة تحديات الحياة وتعزيز السلام الداخلي والعالمي.

تعزيز الوحدة والإيمان

اختتمت الاحتفالية بروح من الأمل والتفاؤل، مع دعوات للتكاتف بين الجميع لتحقيق رسالة الإنجيل القائمة على المحبة والسلام. وأعرب الحضور عن امتنانهم لتنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز الروابط الروحية وتفتح أبواب الأمل والإيمان في قلوب المشاركين.

رسالة مصر للعالم

أكدت الاحتفالية على مكانة مصر كدولة تجمع بين الأمن والسلام، وتمثل نموذجًا للعيش المشترك والمحبة بين جميع أطياف المجتمع. كما عكست قوة التأثير الإيجابي للكنائس الإنجيلية في تعزيز القيم الروحية والإنسانية.

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