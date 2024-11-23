هل يحصل مرموش على راحة مع فرانكفورت في الدوري الألماني؟ مدربه يجيب

أعرب دينو توبمولر، مدرب آينتراخت فرانكفورت، عن رضاه تجاه الحالة البدنية للمصري عمر مرموش قبل مواجهة فيردر بريمن على ملعب دوتش بانك بارك، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 11 من الدوري الألماني.

مدرب فرانكفورت يتحدث عن مرموش

وقال توبمولر عن حالة مرموش، في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "لا أنوي إراحته، لقد حصل على القليل من الراحة بالفعل في مصر، وهذا أمر جيد بالنسبة له".



وأضاف: "بالطبع في الأسابيع القليلة المقبلة سننظر إلى إدارة الأحمال، ولكن عمر يتمتع بالحيوية وترك انطباعًا جيدًا في الحصة التدريبية الأخيرة".

يذكر أن فرانكفورت يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 20 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن بايرن ميونخ متصدر الترتيب.

ويحتل مرموش المركز الثاني في قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 11 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن متصدر القائمة هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ.

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