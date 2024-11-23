السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام بريمن في الدوري الألماني وموقف عمر مرموش

تشكيل فرانكفورت المتوقع
تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام بريمن في الدوري الألماني

 يستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش نظيره فيردر بريمن اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الألماني، على ملعب "دوتش بانك بارك".

 

التشكيل المتوقع لـ آينتراخت فرانكفورت ضد بريمن 

حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: كونش - توتا - براون - ثيات.

خط الوسط: جونيور إيبيمبي - إلياس سخيري - كولنز - لارسون.

خط الهجوم: إيكيتيكي - عمر مرموش.

 

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن

 تنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن اليوم في الدوري الألماني في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن

 تذاع مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن اليوم في الدوري الألماني عبر قناة beIN Sports HD 5.


ويحتل آينتراخت فرانكفورت حاليًا المركز الثالث برصيد 20 نقطة، في حين أن فيردر بريمن لديه 15 نقطة في المركز الثامن.

 

وعلي صعيد آخر فاز فريق بايرن ميونخ، بثلاثة أهداف دون رد أمام أوجسبورج أحرزهم هاري كين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "إليانز أرينا"، في افتتاح مباريات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الألماني.

 

هاتريك هاري كين ينفرد بصدارة قائمة هدافي البطولة برصيد 14 هدفًا.


ويتواجد النجم المصري عمر مرموش في المركز الثاني، برصيد 11 هدفًا، قبل مباراة آينتراخت فرانكفورت في الجولة نفسها ضد فيردر بريمن.


ترتيب هدافي الدوري الألماني

1. هاري كين، بايرن ميونخ، 14 هدفًا.


2. عمر مرموش، آينتراخت فرانكفورت، 11 هدفًا.


3. فيكتور بونيفاس، باير ليفركوزن، 6 أهداف.


4. تيم كلينيست، بوروسيا مونشنجلادباخ، 6 أهداف.


5. سيرهو جيراسي، بوروسيا دورتموند، 6 أهداف.


6. جوناثان بوركاردت، ماينز، 6 أهداف.


7. إرميدين ديميروفيتش، شتوتجارت، 5 أهداف.


8. دينيز أونديف، شتوتجارت، 5 أهداف.

9. لويس أوبيندا، لايبزيج، 5 أهداف.

10. مايكل أوليسي، بايرن ميونخ، 5 أهداف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش فيردر بريمن الدوري الألماني موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن

مواد متعلقة

بالأرقام، محمد صلاح المرشح الأول للفوز بالكرة الذهبية في 2025 وعمر مرموش بالقائمة

أمام ليفربول وبايرن، سبب قوي يرجح كفة برشلونة لخطف صفقة عمر مرموش

الأكثر قراءة

1590 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 23 نوفمبر 2024

أول رد فعل من أنوسة كوتة زوجة محمد رحيم بعد وفاته

سعر الدولار مقابل الجنيه السبت 23 نوفمبر 2024

أخبار مصر: وفاة الملحن محمد رحيم بشكل مفاجئ وطبيب يكشف مفاجأة، زيادة أسعار الزيت، إجراء حاسم بواقعة نجل زوجة الشيف الشربيني

جمال شعبان يكشف سبب وفاة محمد رحيم المفاجئ

موعد ومكان جنازة الملحن محمد رحيم

بعد 13 يومًا من البحث، العثور على جثة الشاب فارس داخل حفرة للتنقيب عن الآثار بالأقصر

12 معلومة عن مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة

منوعات

المزيد

بعد زواج 17 عامًا، انفصال وزيرة خارجية ألمانيا وزوجها

عصابة المواليد الجدد، مقتل 12 طفلا على يد أطباء وممرضين تهز تركيا (فيديو)

اديني عقلك، نجم البرازيل يقيم حفل زفافه على ابنة أخت زوجته

مسؤول أمريكي: قراصنة صينيون يستعدون لهجمات تخريبية محتملة لشبكات تكنولوجيا المعلومات

المزيد

خدمات

المزيد

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلى

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 22/11/2024

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة 22/11/2024

يبدأ من 28 جنيها، سعر الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

منها الهلال السعودي.. أكثر 10 أندية عالمية إنفاقًا على الصفقات في آخر عقد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكفن في المنام وعلاقته بالتخلص من النفاق والغش

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 23 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 23 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية