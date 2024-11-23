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حوادث

المؤبد لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بمنشأة ناصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد في حيازة جوهر الهيروين المخدر، والاتجار به بمنطقة منشأة ناصر.

ضبط تاجر مخدرات في منشأة ناصر

وتلقي ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن  القاهرة بالاشتراك مع ضباط قسم شرطة منشأة ناصر معلومات تفيد بحيازة شخص كمية كبيرة من المخدرات.


وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم،  وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي (ع.ع) تاجر.

ضبط كوكتيل مخدرات بحوزة المتهم 

وعثر بحوزة المتهم علي كمية كبيرة من جوهر الهيروين المخدر حيث ضبط معه 400 لفافة سلوفانية بداخلها مادة بيج اللون يشتبه أن تكون لجوهر الهيروين المخدر، وزنت حوالي كيلو جرام، وأقراص ترامادول ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة تجارته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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محكمة جنايات القاهرة منشأة ناصر قسم مكافحة المخدرات

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