المشدد 3 سنوات لمتهمين في استخدام القوة والبلطجة وحيازة أسلحة بيضاء بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 3 سنوات في استخدام القوة والبلطجة ضد عامل بمنطقة السلام، وحيازة أسلحة بيضاء.

مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه

وكان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وإصابة عامل، وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ تبين قيام 3 أشقاء بترويع عامل وشقيقه وتخويفهما، وإلحاق ضرر لهما.

وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى أنفس المجني عليهما، وتكدير الأمن والسكينة والطمأنينة وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر، حال إحراز المتهمين الأسلحة البيضاء والتعدي عليهما بالضرب وإصابتهما.

المتهمون بيتوا النية لضرب المجني عليه

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ضربوا عامل وشقيقه بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء، وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه وتسببت فى إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه وتسببوا لشقيقه بكدمات متفرقة فى الجسم.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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