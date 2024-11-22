قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية حول أوامر اعتقال الجنائية الدولية: “سندرس خطواتنا بعناية”.

وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت، واصفًا خطوة المحكمة بـ"الأمر الشائن".

مذكرتا اعتقال في حق نتنياهو وجالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب

وقال بايدن في أول تصريح له ردًّا على قرار المحكمة الجنائية الدولية: "دعوني أكون واضحًا مرة أخرى: أيًّا تكن الأدلة التي تقدمها الجنائية الدولية، لا يمكن أن نساوي بين حماس وإسرائيل. سنقف دائمًا إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديد لأمنها".

ويوم الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال في حق نتنياهو وجالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الحرب السابق "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".

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