407 آلاف خدمة، حصاد "100 يوم صحة" خلال أكتوبر بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن تقديم 407 آلاف و262 خدمة صحية بوحدات الرعاية الأساسية والمراكز الطبية بالمنيا ضمن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، على مدار شهر أكتوبر الماضى، وذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطنين.

إحصائيات الخدمات الصحية المقدمة خلال أكتوبر بالمنيا

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم 89177 خدمة صحية بالعيادات الخارجية، 136712 خدمة المبادرة الرئاسية، 11257 خدمة استقبال وطوارئ، 61838 خدمة تنظيم أسرة، 2097 خدمة حملة قلبك أمانة، 17654 خدمة طب الأسنان، 52059 خدمة متابعة أطفال، 17732 خدمة متابعة الحمل، 14784 خدمة فحص الغدة الدرقية.

تكثيف المتابعة الميدانية لوحدات الرعاية الأساسية

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم تكثيف المرور والمتابعة الميدانية على وحدات الرعاية الأساسية ومتابعة انتظام سير العمل، ومتابعة تقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى من الجودة لتنال استحسان المواطنين ورضاهم.

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