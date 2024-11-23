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حوادث

دفاع الشاب صاحبة واقعة الصفع من عمرو دياب: "موكلي رفض يرد القلم لأن المطرب في سن والده"

عمرو دياب والشاب
عمرو دياب والشاب المصفوع، فيتو

تواصل محكمة جنح القاهرة الجديدة سماع مرافعة دفاع الشاب الذي تعرض للصفع من المطرب عمرو دياب

دفاع الشاب: “المجني عليه رفض يرد القلم لعمرو دياب لأنه في سن والده” 

وقال محامي الشاب، أمام المحكمة: إن موكله دخل في حالة اكتئاب بعد واقعة الصفع على يد المطرب عمرو دياب وترك عمله.

وأضاف محامي الشاب، أن موكله لم رفض أن يرد الضربة للمطرب عمرو دياب احتراما لسنه، قائلا: "موكلي مرضيش يرد الضربة لعمرو دياب لأنه في سن والده، ولو كان ضربه بالنار كان أهون من القلم".

دفاع الشاب: ادعاء عمرو دياب غير صحيح 

وأضاف محامي الشاب أن المطرب عمرو دياب ضرب موكله لأنه ليس من البهوات والبشوات، وادعاء المطرب بأن موكله ضربه غير صحيح إذ تتلخص الواقعة في أن المجني عليه كان يريد التصوير مع المطرب.

وأوضح محامي الشاب بأن المطرب عمرو دياب لا تقبل شهادته. 
وقال عمرو دياب: يوم 7 يونيو الماضي كنت أقوم بإحياء حفل زفاف في أحد الفنادق بالتجمع وفوجئت بأحد الأشخاص يجذبني بقوة من ملابسي ويطلب مني التصوير معي ويتعدى عليّ فقمت بضربه ولم أعرف مكان الضربة تحديدًا

أقوال عمرو دياب 

وأضاف عمرو دياب أنه عندما ذهب إلى منزله شاهد الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلم بأن الضربة طالت وجه الشاب، وبرر فعلته قائلًا: "هو سبب لي أذى بدني".
وأشار عمرو دياب بأن الشاب كان يقوم باستفزازه أمام الحاضرين بحفل الزفاف مشددًا على أن الضربة كانت بسيطة.

كان الشاب أسامة سعيد  قد حرر محضرًا فى قسم الشرطة اتهم فيه الفنان عمرو دياب بالتعدي عليه أثناء مشاركته فى حفل زفاف.

أقوال شهود العيان

استمعت النيابة العامة لأقوال بعض شهود العيان في واقعة صفع عمرو دياب لـ شاب خلال حفل زفاف، لبيان ملابسات وظروف الواقعة والوقوف على السبب الرئيسي الذي استدعى صفع الشاب خلال حفل الزفاف.
كما استمعت النيابة إلى أقوال الشاب سعد أسامة، صاحب واقعة الصفع على يد المطرب عمرو دياب، خلال محاولة التقاطه صورة مع الهضبة في حفل زفاف، وأمرت بإخلاء سبيله من سراى النيابة ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا.

قال الشاب في تحقيقات النيابة: أنا كنت مدعو من صاحب الحفل، وأثناء ذلك طلبت من الفنان عمرو دياب التقاط صورة تذكارية معه.


وأكد الشاب في تحقيقات النيابة العامة: أخرجت هاتفي المحمول وأثناء التقاط صورة مع  الفنان عمرو دياب صفعني على وجهي ونهرني أمام المعازيم.

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المطرب عمرو دياب عمرو دياب محكمة جنح القاهرة الجديدة

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