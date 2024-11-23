دفاع الشاب المصفوع من عمرو دياب يدعي مدنيا بـ5 ملايين جنيه

استمعت محكمة جنح القاهرة الجديدة إلى دفاع الشاب الذي تعرض للصفع من المطرب عمرو دياب.

وطالب دفاع الشاب تعويض بمبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه.

محامي الشاب: عمرو دياب سبقني واشتكى

وأضاف محامي الشاب أن الفنان عمرو دياب تعدى على موكله ثم ذهب إلى القسم، وحرر محضر ضده، قائلا: ضربني وبكى وسبقني واشتكى.

أقوال عمرو دياب

وقال عمرو دياب: يوم 7 يونيو الماضي كنت أقوم بإحياء حفل زفاف في أحد الفنادق بالتجمع، وفوجئت بأحد الأشخاص يجذبني بقوة من ملابسي، ويطلب مني التصوير معي، ويتعدى عليّ، فقمت بضربه ولم أعرف مكان الضربة تحديدًا.



وأضاف عمرو دياب أنه عندما ذهب إلى منزله شاهد الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلم بأن الضربة طالت وجه الشاب، وبرر فعلته قائلًا: "هو سبب لي أذى بدني".

وأشار عمرو دياب إلى أن الشاب كان يقوم باستفزازه أمام الحاضرين بحفل الزفاف، مشددًا على أن الضربة كانت بسيطة.

كان الشاب أسامة سعيد قد حرر محضرًا فى قسم الشرطة اتهم فيه الفنان عمرو دياب بالتعدي عليه أثناء مشاركته فى حفل زفاف.

الشهود يكشفون التفاصيل

استمعت النيابة العامة لأقوال بعض شهود العيان في واقعة صفع عمرو دياب لـ شاب خلال حفل زفاف، لبيان ملابسات وظروف الواقعة والوقوف على السبب الرئيسي الذي استدعى صفع الشاب خلال حفل الزفاف.

كما استمعت النيابة إلى أقوال الشاب سعد أسامة، صاحب واقعة الصفع على يد المطرب عمرو دياب، خلال محاولة التقاطه صورة مع الهضبة في حفل زفاف، وأمرت بإخلاء سبيله من سراى النيابة ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا.

قال الشاب في تحقيقات النيابة: أنا كنت مدعوًّا من صاحب الحفل، وأثناء ذلك طلبت من الفنان عمرو دياب التقاط صورة تذكارية معه.

وأكد الشاب في تحقيقات النيابة العامة: أخرجت هاتفي المحمول، وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب صفعني على وجهي، ونهرني أمام المعازيم.

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