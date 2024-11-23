الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها في "الملتقى الصناعي" و"القاهرة الدولي للأخشاب والماكينات"

قال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد صقر إنه تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الحرص على قيام الجهات التابعة للوزارة بالمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي؛ ستشارك شركات الإنتاج الحربي خلال الفترة المقبلة بمختلف منتجاتها المدنية في العديد من المعارض الهامة التي تلبي احتياجات قطاعات صناعية متنوعة.

المعرض الدولى السنوي للصناعة

وأوضح "صقر" أنه سيتم المشاركة في "الملتقى والمعرض الدولى السنوي للصناعة" للمرة الثالثة على التوالي، المقرر إقامته بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والمقام خلال الفترة من ( 25 إلى 27 من شهر نوفمبر الجاري)، بعدد من منتجات شركات الإنتاج الحربي، وهي:(مسبوكات مختلفة – عبوات الصفيح المعدنية – مزيل رواسب بارود – زيت السلاح – رش ضغط الهواء – أفران – محركات – كابلات – بويات - الأسبريهات – الرداخات – أقراص الوقود الجافة – أجهزة إطفاء الحريق – جنوط – الباب المعدني المقاوم للحريق – ماكيت المستشفى الميداني – ماكيت خط تدوير المخلفات من شجر الموز لإنتاج السماد العضوي والعبوات الكرتونية- بطاريات سيارات – جهاز توليد المياه من الهواء).

معرض القاهرة الدولي للأخشاب والماكينات

ودعت " وزارة الإنتاج الحربي" جميع المعنيين للمشاركة والاطلاع على المنتجات المختلفة لشركات الإنتاج الحربي من خلال المعرض، كما أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي إلى أن شركتي" شبرا للصناعات الهندسية وحلوان للآلات والمعدات؛ ستشارك في معرض القاهرة الدولي للأخشاب والماكينات، والمقام خلال الفترة من (28 إلى 30 نوفمبر من الشهر الجاري) بمركز مصر للمعارض الدولية بمدينة نصر، وتتمثل المنتجات المزمع المشاركة بها في المعرض في (محركات – شفاط – رول أب لماكينة فرم ونشارة الخشب – رول أب ماكينات النجارة – بروشورات لمعدات النجارة).

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