وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون مع "جرين تك إيجيبت"

التقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" وإسلام رمضان المدير التنفيذي للشركة، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة ‏الإدارية الجديدة.

إقامة أول محطة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة

وأوضح الوزير "محمد صلاح" أن هذا اللقاء يأتي بهدف متابعة مستجدات التعاون القائم بين الجانبين لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية ومنها مشروع إقامة أول محطة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة بمصر وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية وذلك من خلال تحالف "رينرجي جروب بارتنرز" المكون من (الإنتاج الحربي، شركة جرين تك إيجيبت، شركة أوك القابضة)، والجار تنفيذها بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة وتهدف هذه المحطة لتحويل المخلفات بطاقة (1200) طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (30) ميجاوات/ساعة بما يساهم في خلق بيئة صحية ونظيفة وتعزيز الأمن المناخي بمصر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال اللقاء على حرص سيادته على المتابعة المستمرة عن كثب للوقوف أولًا بأول على كافة المستجدات الخاصة بهذا المشروع القومى والعمل مع كافة الجهات المشاركة بالمشروع على تذليل كافة العقبات.

تهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي لمواجهة التغيّر المناخي

وأشار الوزير "محمد صلاح " إلى اهتمام الدولة المصرية بتهيئة المناخ الداعم لتشجيع الاستثمار البيئي لمواجهة التغيّر المناخي وإشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تدعم هذا المجال وعلى رأسها مشروعات إقامة ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات، وأكد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على المشاركة في مختلف المشروعات القومية التي من شأنها دعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة.

من جانبه قام روبرت فالك رئيس مجلس إدارة شركة "جرين تك إيجيبت" بإستعراض الموقف التنفيذي للإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفــات إلى طاقــة كهربائية بأبو رواش، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمشروع بما في ذلك الهندسة المعمارية والغلايات والتوربينات والمواصفات الكهربائية والتدفئة والتهوية والتكييف وأنظمة المياه والصرف الصحي وذلك عقب قيام الشركاء باستكمال تقييم الأثر البيئي والاتفاق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومحافظة الجيزة لأسلوب ربط الكهرباء المتولدة من محطة معالجة المخلفات بمحطة محولات الجيزة الصناعي، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين جميع الأطراف المشاركة في مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، ومؤكدًا على تأثيره الإيجابي المتوقع على البيئة والاقتصاد.

مشروعات تنويع مصادر الطاقة

وثمّن "فالك" جهود الدولة المصرية للتوسع في مشروعات تنويع مصادر الطاقة خصوصًا النظيفة والتي تعزز جهود مصر في مجال مكافحة تغير المناخ، مثمنًا كذلك على حرص الحكومة على دمج القطاع الخاص وتعزيز دوره في منظومة إدارة المخلفات وفي مختلف القطاعات التصنيعية.

وحضر اللقاء من الإنتاج الحربي كل من المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمستشار أشرف حسن نائب رئيس مجلس الدولة والمهندس محمد أبو النجا مستشار السيد النائب وإبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

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