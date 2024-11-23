ألماس ودولارات، حبس خادمة فلبينية بتهمة سرقة فيلا بسمة وهبة

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس الخادمة المتهمة بسرقة الإعلامية بسمة وهبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الإعلامية بسمة وهبة حررت محضرًا بديوان قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، تتهم فيه خادمتها بسرقة خاتمين مرصعين بالألماس ومبلغ مالي.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بسرقة فيلا الإعلامية بسمة وهبة.

سرقة خاتمين مرصعين بالألماس من فيلا بسمة وهبة

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتقابلوا مع الإعلامية بسمة عصام وهبة، التي أفادت باكتشاف اختفاء خاتمين مرصعين بالألماس ومبلغ مالي 500 دولار، وفي أثناء بحثها عن المسروقات، فتشت غرفة خادمتها المدعوة “إيمي. م”، 35 عاما -فلبينية الجنسية-، ووجدت المسروقات فيها.

القبض على خادمة الإعلامية بسمة وهبة

بتقنين الأوضاع وجمع المعلومات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، وبمواجهتها أنكرت الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة سرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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