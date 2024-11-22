غادة عبد البارى قائما بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع

أصدر الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة قرارا بتكليف د. غادة عبد الباري عميد كلية الصيدلة للقيام بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما أصدر قرارا بتكليف د. دينا أبو حسين للقيام بأعمال عميد كلية الصيدلة بالجامعة.

ووجه رئيس الجامعة د. غادة أحمد عبد الباري ببذل أقصى جهد للنهوض بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتطويره، والعمل علي التوسع في أنشطته في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة، والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ وصولا لاستيفاء معايير الجودة المحلية والعالمية، كما وجه سيادته بالعمل بروح الفريق بما يحقق رؤية الجامعة.

جدير بالذكر أن الدكتورة غادة أحمد عبد الباري أستاذ بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة وعميد كلية الصيدلة، وقد شغلت عدة مناصب من بينها الملحق الثقافي والتعليمي بسفارة جمهورية مصر العربية بباريس في الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨، وعضو الوفد الدائم لجمهورية مصر العربية لدى اليونسكو في العامين ٢٠١٨ و٢٠١٩، وأمين عام اللجنة الوطنية المصرية للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو - الكسو - ايسيسكو) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة من ٢٠١٨ حتى ٢٠٢٢، وعضو مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعة البريطانية والفرنسية بمصر عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠، وعضو بقوائم المحكمين لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين للدراسات الصيدلية ( الدورة الرابعة عشر ٢٠٢٢ - ٢٠٢٥).

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