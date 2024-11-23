رئيس كولومبيا: سنعتقل نتنياهو وجالانت إذا زارا بلادنا

أكد الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، أن بلاده تحترم قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مشددًا على أنه إذا زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف جالانت كولومبيا، فسيتم اعتقالهما.

وأشار بيترو في تصريحات صحفية إلى أن رفض الولايات المتحدة قرارات المحكمة الجنائية الدولية، التي لم تنضم إليها، يعكس تأييدها لما وصفه بـ"الفظائع". وأضاف أن الهدف من "حرب الإبادة" التي تمارسها إسرائيل في غزة هو منع إقامة وطن للفلسطينيين.

وأوضح الرئيس الكولومبي أن شعبه يتأثر بشدة بالمشاهد المروعة للإبادة في غزة، والتي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة من تاريخ بلاده، قائلًا: "عانينا من الوحشية والقتل، ولذلك نشعر بمعاناة الشعب الفلسطيني".

وانتقد بيترو ما وصفه بتجاهل الدول الكبرى للقانون الدولي وحقوق الإنسان، معتبرًا أن هذه الدول تزيد التوترات والحروب للحفاظ على سيطرتها العالمية. وأشار إلى أن ما يجري في فلسطين ليس مجرد حرب، بل رسالة تخويف من دول الشمال للجنوب بأكمله.

وفي سياق آخر، لفت بيترو إلى أن مواقف بلاده تجاه "الإبادة في غزة" قوبلت بضغوط وتحركات من لوبيات قوية، خاصة لوبي البنوك. وأكد أن قطع العلاقات مع إسرائيل أدى إلى اتهامات بمعاداة السامية، لكنه شدد على أن هذه الاتهامات خاطئة، قائلًا: "الفلسطينيون والعرب ساميون أيضًا".

بعد نتنياهو وجالانت، إسرائيل تخشى أمر اعتقال ضد هليفي

وقالت هيئة البث العبرية "كان"، اليوم السبت، إن المسؤولين الإسرائيليين يخشون أن تلجأ دول غربية إلى تجميد صفقات الأسلحة، بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، مع وجود مخاوف أخرى من أوامر اعتقال إضافية قد تصدر في الأيام المقبلة ضد قائد الجيش هيرتسي هليفي وضباط كبار.

ونقلت الهيئة عن مسؤول كبير لم تسمه، أن “ إسرائيل” تخشى أن تتخذ الدول خطوات إلى تجميد الأسلحة، حتى بطريقة غير علنية، عبر تأخير الصفقات أو تجميدها".

ويرى المسؤول أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان يمكن أن يتجنب أوامر الاعتقال لو لم يرفض تشكيل لجنة تحقيق في جرائم الحرب في غزة".

ويعتقد المسؤولون، وفق الهيئة، أن "الأوان فات" لإنشاء لجنة، في ظل صعوبة دفع المحكمة نحو التراجع عن مذكرات الاعتقال.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت الهيئة عن وجود مخاوف في المؤسسة الأمنية من صدور أوامر اعتقال سرية، موجودة في لاهاي، ولم تصدر بعد، بحق ضباط وقادة كبار، قد تتضمن رئيس الأركان هرتسي هليفي.

وبعد أكثر من سنة على الحرب في غزة، أثارت المحكمة الجنائية الدولية غضب إسرائيل عبر إصدارها الخميس مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأصدرت المحكمة أيضًا مذكرة توقيف بحق قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

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