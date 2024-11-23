السبت 23 نوفمبر 2024
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رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري الليلة

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

 يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها اليوم السبت 23 نوفمبر الجاري بإستاد الجيش ببرج العرب. 

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايك وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر

خط الوسط: دونجا وعبدالله السعيد وناصر ماهر ومصطفي شلبي وزيزو 

خط الهجوم: سيف الجزيري

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

تنطلق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي اليوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لمباراة المصري 

 ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري في الدوري الممتاز.  

الزمالك يسعى لمواصلة الانتصارات 

ويسعى نادي الزمالك في مواصلة الانتصارات بالدوري الممتاز والوصول للنقطة التاسعة من بوابة المصري، بعد الفوز في أول جولتين بالدوري أمام البنك الأهلي وسموحة.

الزمالك 
الزمالك 

فيما يأمل المصري أيضا لتحقيق نتيجة إيجابية بعد حصده 4 نقاط في أول جولتين من فوز أمام طلائع الجيش وتعادل مع الجونة. 

وحال تحقيق الزمالك الفوز سيتصدر الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط. 

الزمالك 
الزمالك 

الزمالك يتفوق على المصري البورسعيدي في القيمة التسويقية 

تبلغ القيمة السوقية لفريق الزمالك 16.85 مليون يورو ويعد أحمد سيد زيزو هو أغلى لاعب في قائمة الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو. 

فيما تبلغ القيمة السوقية لفريق المصري  9.53 مليون يورو وأغلى لاعبان في قائمة الفريق البورسعيدي هما الحارس محمود جاد وكريم بامبو بنفس القيمة 700 ألف يورو. 

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