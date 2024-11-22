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حوادث

تجديد حبس عامل وسائق توك توك بتهمة حيازة مخدرات بسوهاج

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة حبس عامل وسائق توك توك بمنطقة النوايب بساحل طهطا، بتهمة حيازة عدد من تذاكر الشابو المعدة للبيع، وذلك ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات. 

مدير الأمن يتلقى إخطارا بضبط عامل وسائق وبحوزتهما مخدر الشابو 

كان تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من العميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال بتمكن الرائد أحمد البريري ومعاونيه النقيب أحمد أبو حسوب والنقيب هيثم عبد الحميد من ضبط كل من م.ح. عمره ٣٥ عاما سائق توك توك مقيم بالنوايب وم.م. عمره  ٤٥ عامًا عامل مقيم ش أبو الهوى بمنطقة النوايب وبحوزته ٣٠ تذكرة شابو ومبلغ مالي ٥٠٠ جنيه.

اعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة والاتجار بالمخدرات

وخلال التحقيقات أقر المتهمان بحيازتهما للمخدرات، والمبلغ المالى حصيلة البيع.

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الاتجار بالمخدرات اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج اللواء صبرى عزب اللواء محمود طه مدير أمن سوهاج

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