الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس متهم بالنصب والاستيلاء على 300 مليون جنيه من المواطنين في التجمع

حجز متهم، فيتو
حجز متهم، فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحجز متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 300 مليون جنيه بزعم استثمارها في مجال قطع غيار السيارات 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية وامرت باستدعاء الضحايا لمواجهتهم بالمتهم.

وتلقت مباحث قسم شرطة التجمع الأول بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون فيه بقيام مالك شركة بالاستيلاء منهم على أموالهم بزعم توظيفها بقيمة ربح تصل إلى 30% في مجالات قطع غيار السيارات.

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتم اقتياده إلى قسم شرطة التجمع الأول.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة القاهرة الجديدة قسم شرطة التجمع الأول النيابة العامة

مواد متعلقة

ضبط 3 من مسئولي أكاديمية تعليمية بالدقهلية بتهمة النصب على المواطنين

ضبط مسجل خطر غسل 19 مليون جنيه حصيلة النصب

حبس عاطل بتهمة إدارة كيان تعليمى دون ترخيص بغرض النصب في النزهة

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم

وزارة البترول تعلن عودة نظام تقسيط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل على 7 سنوات

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس قبل ساعات من قرار البنك المركزي

ليفربول متردد، الكشف عن سبب توقف مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح

حركة تغييرات بـ"الطرق والكباري" تشمل رئيس الهيئة

بعد صعود الجرام 105 جنيهات، تعرف على أسباب ارتفاع أسعار الذهب

رواتب تصل لـ 54 ألف شهريًّا، الحكومة توفر فرص عمل جديدة بالإمارات (تفاصيل)

منوعات

المزيد

أول لقاء بين أطول وأقصر امرأتين في العالم

صورة هاري ستايلز في جنازة ليام باين تثير تعاطف الجمهور

دبي تدخل موسوعة جينيس بإنتاج أكبر سبيكة ذهبية في التاريخ (فيديو)

هذا البلد يصعب هزيمته، صانع أفلام أمريكي يوجه رسالة للعالم بشأن مصر

المزيد

خدمات

المزيد

الراتب 50 ألف جنيه شهريًّا، الإمارات تعلن عن وظائف للمصريين وهذه الشروط وطريقة التقديم

جهزوا الشتوي قضي الأمر، الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة

الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

القصف الضوضائي.. سلاح جديد بلا بارود لكوريا الشمالية ضد جارتها الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم تكرار صلاة الاستخارة وكيفية صلاتها

ما الفرق بين «كفروا بآيات الله» و«كذبوا بآيات ربهم»؟.. تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية