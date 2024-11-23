لم تنجب ذكور، قرار من النيابة ضد سيدة خطفت طفلا ببولاق الدكرور

أدلت المتهمة بخطف طفل في بولاق الدكرور، باعترافات تفصيلية، عقب القبض عليها، وأمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت أنها كانت حامل وفقدت جنينها، وكانت تتمنى أن تنجب ذكرا، خشية وقوع خلاف مع زوجها، خاصة أنها أنجبت سابقا طفلتين.

أضافت المتهمة خلال اعترافاتها، أنها قررت خطف طفل، فترددت على عدد من المستشفيات، والمراكز الطبية، حتى تصادف تواجد سيدة بصحبتها طفل رضيع، حضرت لتوقيع الكشف الطبي عليه، فتعرفت عليها وتجاذبت معها أطراف الحديث، ثم غافلتها وخطفت الطفل.

القبض على المتهمة بالجيزة

كان مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمد الشرقاوي، تلقى إخطارا من مفتش مباحث بولاق الدكرور العقيد محمد الصغير، يفيد فيه بحضور “هاجر، م” 35 عامًا، ربة منزل، إلى مكتب رئيس مباحث بولاق الدكرور المقدم أحمد عصام، وتحريرها محضرًا بأنها حال اصطحابها رضيعها لفحصه طبيًّا، وعمره شهر، طلب منها الطبيب إجراء أشعة مقطعية على نجلها، خطفته سيدة منها بعد ان غافلتها.

كشفت قوات مديرية أمن الجيزة عبر كاميرات المراقبة غموض الحادث وتم ضبط المتهمة وإعادة الرضيع إلى والدته.

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