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ثقافة وفنون

موعد ومكان جنازة الملحن محمد رحيم

الملحن محمد رحيم
الملحن محمد رحيم

محمد رحيم، أعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” عن موعد ومكان جنازة الملحن محمد رحيم الذي وفاته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكتب تامر: "صلاة الجنازة على المغفور له، بإذن الله صديقي وأخي، محمد رحيم عقب صلاة الظهر، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف: "رحل اليوم صاحب أعظم، موهبة موسيقية في التلحين، في آخر ٢٥ سنة الموسيقار، محمد رحیم نسألكم الدعاء له بالرحمة، والفاتحة".

وفاة محمد رحيم

وكان قد أعلن المطرب هيثم سعيد خبر الوفاة مؤكدًا أنه جاء بشكل مفاجئ ومفجع وهو ما أكده الفنان تامر حسني والمطربة إيناس عز الدين.

وقال هيثم سعيد: "البقاء والدوام لله.. توفى منذ قليل الجدع المحترم الطيب الأخ الغالي الملحن الكبير محمد رحيم Mohamed Rahim برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وتابع: "اللهم اغفر له ولأبي وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم آمين".

ومحمد رحيم ملحن وموزع مصري من مواليد 9 ديسمبر 1979، قام بالتعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعري في ألبوم عودوني سنة 1998 من خلال اغنية وغلاوتك وكانت أول الحانة وعمره 19 سنة وألبوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير حبيبي ولا على باله حيث كان لم 22 من عمره.. وبعدها تعاون مع الكثير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محيي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية وآخرون.

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