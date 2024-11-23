قصة دخول محمد رحيم مجال الفن على يد حميد الشاعري

صدمة يعيشها الوسط الغنائي بعد خبر وفاة الملحن محمد رحيم، الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 45 عامًا، حيث تعرض رحيم لذبحة صدرية في شهر يوليو الماضي، وأجرى جراحة عاجلة، إلا أنه تعافى بعدها وعادل لمواصلة نشاطه الفني، ليرحل فجأة تاركًا حزنًا شديد لدى أصدقائه ومحبيه.

بداية محمد رحيل

ويعد محمد رحيم من أشهر الملحنين المصريين في الجيل الحالي، حيث كان لدخوله الوسط الفني قصة طريقة، فكان من جمهور الموزع الموسيقي حميد الشاعري، وتعلق بأعمال الموسيقية بشكل كبير، حتى التقاه داخل كلية التربية الموسيقية، وأخبره وقتها أنه ملحن شاب يبدأ طريقه ولا يعرف ماذا يفعل.

طلب منه حميد الشاعري الحضور إلى الأستوديو الخاص به ليسمع ألحانه، فذهب برفقة الشاعر خالد تاج الدين، واسمعه أغنية “وغلاوتك” التي أعجبت حميد بشكل كبيرة، لكن فجأة ودون مقدمات حضر عمرو دياب إلى الإستوديو وعندما علم بأن هناك شاب جديد في عالم التلحين طلب من حميد الشاعري أن يسمع لحنًا من ألحانه، فأعاد رحيم غناء “وغلاوتك” أمام عمرو دياب، التي أعجبته بشكل كبير.

ووقع خلاف بين حميد الشاعري وعمرو دياب وقتها على تلك الأغنية ليفوز بها الهضبة بعدما تنازل عنها حميد له واكتفى بتوزيعها موسيقيًّا، لتكون الانطلاقة الكبرى لمحمد رحيم في عالم التلحين.

رحلة محمد رحيم

ومحمد رحيم ملحن وموزع مصري من مواليد 9 ديسمبر 1979، قام بالتعاون مع الفنان عمرو دياب والفنان حميد الشاعري في ألبوم عودوني سنة 1998 من خلال اغنية وغلاوتك وكانت أول الحانة وعمره 19 سنة وألبوم (أكتر واحد) سنة 2001 باللحن الشهير حبيبي ولا على باله حيث كان لم 22 من عمره.. وبعدها تعاون مع الكتير من الفنانين أبرزهم عمرو دياب، أنغام، أصالة نصري، محمد حماقي، آمال ماهر، إليسا، حسين الجسمي، هشام عباس، خالد عجاج، خالد سليم، محمد محيي، سميرة سعيد، شيرين عبد الوهاب، وردة الجزائرية وآخرون.

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