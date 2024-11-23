تنفيذ 26 عملية قسطرة قلبية بمستشفى قنا العام

نجحت وحدة القسطرة القلبية بمستشفى قنا العام في تنفيذ 26 عملية قسطرة قلبية وذلك من خلال تكاتُف الجهود التي تبذُلها المستشفى للقضاء على قوائم الانتظار وذلك بالتعاون مع جامعة عين شمس، وفي إطار التكامل البناء الذي تسعى مديرية الصحة بقنا في دعمه وتطويره من خلال التعاون والتشارك العلمي بين المديرية والجامعات المختلفة بالجمهورية.



وأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا أن وحدة القسطرة القلبية قد نفذت 12 قسطرة تشخيصية و14 قسطرة علاجية داخل المستشفى بإجمالي 26 عملية.

ملحمة طبية داخل القسم بقنا

وأضاف وكيل الوزارة إلى جهود فريق القسطرة والذي ضم كلًا من الدكتور ياسر الصادق أستاذ القلب والأوعية الدموية والقسطرة العلاجية بطب عين شمس والدكتور عمرو قنديل، الأستاذ الدكتور حسام مجدي، الدكتور عمرو عصام استشاريي القلب والأوعية الدموية والقسطرة العلاجية بطب عين شمس، وبالتنسيق مع الدكتور عبد الله حمدي مدير الطب العلاجي بالمديرية، قد قدم ملحمة طبية داخل القسم في سبيل إنجاح تلك العمليات وخروج الحالات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

وأكد على توجهات الوزارة والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بضرورة القضاء على الحالات بقوائم الانتظار بالمستشفى والتيسير على المواطنين لحصولهم على مثل تلك العمليات الجراحية داخل المحافظة من خلال عقد الشراكات البناءة بين المديرية والجامعات المختلفة

فيما أوضحت الدكتورة رشا سليم مديرة إدارة العلاج على نفقة الدولة ومسؤول مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار أن المديرية قد نجحت في التقليل من قوائم الانتظار من خلال وضع خطة شاملة يتم من خلالها فرز الحالات المرضية وفقًا للحالة الصحية لكل منهم، والعمل على توزيع الكوادر الطبية والتهيئة الكاملة لغرف العمليات داخل المستشفى.

كما أشار الدكتور بيتر عريان مسؤول المستلزمات الطبية بالمديرية إلى أن وحدة القسطرة القلبية يتم دعمها بصورة دورية بكافة المستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة لتنفيذ مثل تلك العمليات الحرجة وذلك بالتنسيق مع الدكتور محمد الديب مدير المستشفى سعيًا من الجميع للارتقاء بمنظومة القطاع الصحي داخل المحافظة عامة وداخل مستشفى قنا العام خاصة.

وتقدم الدكتور محمد يوسف بالشكر والتقدير لمن ساهم في الدفع نحو نجاح وحدة القسطرة وفريق العمل بقيادة الدكتور أحمد الزُقيم رئيس قسم القلب والدكتور أحمد عبد الباقي رئيس وحدة القسطرة القلبية وفريق الأخصائيين ومصطفى الدسوقي مشرف التمريض بالوحدة وجميع التمريض بالوحدة على إسهاماتهم الملموسة.

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