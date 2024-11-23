السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تنفيذ 26 عملية قسطرة قلبية بمستشفى قنا العام

مستشفي قنا العام،فيتو
مستشفي قنا العام،فيتو

نجحت وحدة القسطرة القلبية بمستشفى قنا العام في تنفيذ 26 عملية قسطرة قلبية وذلك من خلال تكاتُف الجهود التي تبذُلها المستشفى للقضاء على قوائم الانتظار وذلك بالتعاون مع جامعة عين شمس، وفي إطار التكامل البناء الذي تسعى مديرية الصحة بقنا في دعمه وتطويره من خلال التعاون والتشارك العلمي بين المديرية والجامعات المختلفة بالجمهورية.

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا أن وحدة القسطرة القلبية قد نفذت 12 قسطرة تشخيصية و14 قسطرة علاجية داخل المستشفى بإجمالي  26 عملية.

ملحمة طبية داخل القسم بقنا

وأضاف وكيل الوزارة إلى جهود فريق القسطرة والذي ضم كلًا من الدكتور ياسر الصادق أستاذ القلب والأوعية الدموية والقسطرة العلاجية بطب عين شمس والدكتور عمرو قنديل، الأستاذ الدكتور حسام مجدي، الدكتور عمرو عصام استشاريي القلب والأوعية الدموية والقسطرة العلاجية بطب عين شمس، وبالتنسيق مع الدكتور عبد الله حمدي مدير الطب العلاجي بالمديرية، قد قدم ملحمة طبية داخل القسم في سبيل إنجاح تلك العمليات وخروج الحالات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

 

مبادرة القضاء على قوائم الانتظار 

وأكد على توجهات الوزارة والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا بضرورة القضاء على الحالات بقوائم الانتظار بالمستشفى والتيسير على المواطنين لحصولهم على مثل تلك العمليات الجراحية داخل المحافظة من خلال عقد الشراكات البناءة بين المديرية والجامعات المختلفة

فيما أوضحت الدكتورة رشا سليم مديرة إدارة العلاج على نفقة الدولة ومسؤول مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار أن المديرية قد نجحت في التقليل من قوائم الانتظار من خلال وضع خطة شاملة يتم من خلالها فرز الحالات المرضية وفقًا للحالة الصحية لكل منهم، والعمل على توزيع الكوادر الطبية والتهيئة الكاملة لغرف العمليات داخل المستشفى.

كما أشار الدكتور بيتر عريان مسؤول المستلزمات الطبية بالمديرية إلى أن وحدة القسطرة القلبية يتم دعمها بصورة دورية بكافة المستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة لتنفيذ مثل تلك العمليات الحرجة وذلك بالتنسيق مع الدكتور محمد الديب مدير المستشفى سعيًا من الجميع للارتقاء بمنظومة القطاع الصحي داخل المحافظة عامة وداخل مستشفى قنا العام خاصة.

 

وتقدم الدكتور محمد يوسف بالشكر والتقدير لمن ساهم في الدفع نحو نجاح وحدة القسطرة وفريق العمل بقيادة الدكتور أحمد الزُقيم رئيس قسم القلب والدكتور أحمد عبد الباقي رئيس وحدة القسطرة القلبية وفريق الأخصائيين ومصطفى الدسوقي مشرف التمريض بالوحدة وجميع التمريض بالوحدة على إسهاماتهم الملموسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة جامعة عين شمس قنا قنا العام محافظ قنا مستشفي قنا العام مستشفي قنا وزارة الصحة بقنا وكيل وزارة الصحة بقنا

مواد متعلقة

وكيل وزارة قنا يتفقد المشروع الأوروبي للخدمات الطبية

محافظ قنا يعلن انتهاء تدريب موظفي الوحدات المحلية القروية

نائب محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لشادر الخضراوات والفاكهة بقرية الأشراف

توقيع عقود تقنين أراضى أملاك الدولة بمحافظة قنا

الأكثر قراءة

أول رد فعل من أنوسة كوتة زوجة محمد رحيم بعد وفاته

بعد وفاته المفاجئة، تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها الراحل محمد رحيم

وفاة الملحن محمد رحيم بشكل مفاجئ

موعد ومكان تشييع جثمان والدة الفنانة مي عز الدين

زيادة تصل لـ 9 جنيهات في الزجاجة، ارتفاع أسعار الزيت بالأسواق

قصة دخول محمد رحيم مجال الفن على يد حميد الشاعري

الذوق العالي الأبرز، أعمال ترى النور قريبا من ألحان الراحل محمد رحيم

اقتباس واستئذان، ماذا قال محمد رحيم لفيتو عن الكينج قبل رحيله

منوعات

المزيد

اديني عقلك، نجم البرازيل يقيم حفل زفافه على ابنة أخت زوجته

مسؤول أمريكي: قراصنة صينيون يستعدون لهجمات تخريبية محتملة لشبكات تكنولوجيا المعلومات

مصرع مسنة في حادث مأساوي بتركيا

امرأة تكسر احتكار الذكور لمهنة تصليح الساعات في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 22/11/2024

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة 22/11/2024

يبدأ من 28 جنيها، سعر الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الجمعة

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 22/11/2024

المزيد

انفوجراف

جوائز المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 23 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 23 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 23 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية