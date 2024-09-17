الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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محافظات

نقل جثتي المسجلين خطر في حراسة مشددة إلى مشرحة قنا العام

مستشفى قنا العام
مستشفى قنا العام

نقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، جثتى المسجلين خطر في حراسة مشددة لمشرحة مستشفى قنا العام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا اليوم قد داهمت بؤرة إجرامية خطيرة، يديرها مسجلان خطر، واللذان لقيا مصرعهما، وتم ضبط كمية من السلاح والذخيرة النارية بجزيرة “جبر” بمركز نقادة بمحافظة قنا.

 

مصرع مسجلين خطر أثناء تبادل النيران مع الشرطة

تلقى اللواء دكتور محمد عمران مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن قنا، إخطارا مفاده مصرع شخصين مسجلين خطر، أثناء تبادل إطلاق النار مع الشرطة خلال مداهمة أمنية بمركز نقادة، بمحافظة قنا.

جاء ذلك خلال حملة أمنية مكبرة من قوات الأمن المركزى وضباط المباحث والقوات النظامية استهدفت الخارجين عن القانون بمنطقة جزيرة جبر وسط نهر النيل بمركز نقادة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا متنوعة، منها سرقة والاتجار بالمخدرات وإحراز الأسلحة النارية.

 وفور وصول القوات للجزيرة فوجئوا بقيام خارجين عن القانون بإطلاق النيران عليهم فبادلوهم إطلاق النيران مما نتج عنها مصرع مسجلين خطر وسلاح مطلوبين على ذمة عدد من القضايا.

وتمكنت الحملة من ضبط 6 بنادق آلية وإسرائيلية و60 خزينة بنادق آلية بإجمالى 2000 طلقة نارية وكمية من المواد المخدرة، فتم التحفظ على المضبوطات، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.

 

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