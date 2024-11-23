السبت 23 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

رفعت يستهلها وشعيشع مسك الختام، خريطة التلاوات اليوم السبت بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم.فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم السبت، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

 

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


40: 6 (ص) تلاوة للشيخ على محمود  وما تيسر من سورتى الطارق والضحى 5 ق.


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ  محمد رفعت وما تيسر من سورة يونس 30 ق.


00: 8 (ص) تلاوة للشيخ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة العنكبوت 30 ق.


44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الحجر  15 ق.


10:45 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود أبو الحجاج  وما تيسر من سورة المزمل  15 ق.


11:46 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد عطية حسب  وما تيسر من سورة الرعد 30 ق.


13:00 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ حجاج الهنداوى  وما تيسر من سورة الزمر 15 ق.


13:25 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدني/ وما تيسر من سورة النساء 15ق.

أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ طه أبو كريشة 5ق الساعة 14:41.


مصحف مجود للشيخ /عبد الفتاح الشعشاعي من سورة العنكبوت  29 ق.


17:01 (قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ  على حجاج السويسي  وما تيسر من سورتي الأنعام /الأعراف  30 ق.


18:22 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد هليل  وما تيسر من سورة الصافات  30 ق.


19:35 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد عبدالوهاب الطنطاوى  وما تيسر من سور النجم والانشقاق والعلق 33 ق.


21:16 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة مريم 45 ق.


22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمد عبد العزيز حصان وما تيسر من سورتي الأحقاف/ محمد 30 ق.


17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ  محمود على البنا وما تيسر من سورة يوسف 42 ق.


024:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي  وما تيسر من سورة آل عمران  44 ق.


01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ  كامل نوار وما تيسر من سورة الرحمن  15 ق.


03:40 (بعد منتصف الليل) للشيخ أبوالعينين شعيشع  وما تيسر من سورة هود  30 ق.


05:28 (بعد الفجر) للشيخ عبد الواحد زكى راضى  وما تيسر من سورة النحل 15 ق.
 

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