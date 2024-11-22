السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

منة فضالي وخالد سرحان يعلنان وفاة والدة مي عز الدين

والدة مي عز الدين،
والدة مي عز الدين، فيتو

أعلنت الفنانة منة فضالي والفنان خالد سرحان وفاة والدة الفنانة مي عز الدين بعد صراع طويل مع المرض.

 

وفاة والدة مي عز الدين

وكتبت الفنانة منة فضالي من خلال صفحتها فيس بوك: “لا حول ولا قوة إلا بالله، حبيبتي ربنا يصبرك قلبك ويرحمها برحمته ربنا يقويكِ على فراقها، في ذمة الله والدة صديقتي مي عز الدين”.

وكتب الفنان خالد سرحان أيضًا من خلال فيس بوك: “لا حول ولا قوة إلا بالله، خالص عزائي في وفاة والدة مي عز الدين”.

وكشفت مي عز الدين عن معاناة والدتها الفترة الماضية وأعلنت تدهور حالتها الصحية وطالبت من الجمهور الدعاء لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مي عز الدين وفاة والدة مي عز الدين مرض والدة مي عز الدين

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة (آخر تحديث)

الإعلاميون يرفضون حضور المؤتمر الصحفي لـ كولر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 (تحديث لحظي)

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024

حبس نجل زوجة الشيف الشربيني في واقعة دهس عامل دليفري بالشيخ زايد

إخلاء سبيل الشيف الشربيني بكفالة 20 ألف جنيه في واقعة دهس عامل الدليفري

وفاة شقيقة الشيخ صالح كامل

فان ديرك يسجل هدف التعادل للاتحاد أمام الأهلي

منوعات

المزيد

مسؤول أمريكي: قراصنة صينيون يستعدون لهجمات تخريبية محتملة لشبكات تكنولوجيا المعلومات

مصرع مسنة في حادث مأساوي بتركيا

امرأة تكسر احتكار الذكور لمهنة تصليح الساعات في العراق

كولا التمر، السعودية تطلق مشروبا جديدا من ثمار النخيل

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 22/11/2024

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة 22/11/2024

يبدأ من 28 جنيها، سعر الأرز الأبيض بالسوق المحلى اليوم الجمعة

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 22/11/2024

المزيد

انفوجراف

براتب 54 ألف جنيه.. وظائف وزارة العمل بالإمارات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

أسباب الثبات على الحق وأهم وسائله

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير

المزيد
الجريدة الرسمية