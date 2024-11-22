خبير عسكري: لن يحدث وقف لإطلاق النار في غزة ولبنان إلا بعد تولي ترامب (فيديو)

عقب اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي والخبير العسكري، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير مع قيادات وضباط القوات المسلحة، قائلًا: "الرئيس السيسي اختار هذا التوقيت للقائه بقيادات وضباط القوات المسلحة بهدف إرسال رسالة للشعب والجيش ولمن يهمه الأمر".

سمير فرج: مصر لأول مرة تواجه تهديدات من ثلاثة اتجاهات

وأضاف: الرئيس السيسي تحدث خلال لقائه عن أن مصر لأول مرة تواجه تهديدات من ثلاثة اتجاهات سواء من جهة الشرق في فلسطين أو جهة الغرب في ليبيا، أو من الجنوب في السودان الذي يُعاني من أكبر مجاعة في العصر الحديث، خلاف ما يحدث في اليمن.

وأوضح أن الرئيس السيسي يريد أن يُرسل رسالة للشعب والجيش بأن المنطقة مُشتعلة ومُلتهبة، ورغم ذلك القوات المسلحة قادرة على الحفاظ على استقرار الدولة المصرية.

مناورة بالأسلحة الحية

ولفت إلى أن حفل تخرج الكلية الحربية الأخير كان الأفضل على الإطلاق منذ بناء الكلية الحربية في عهد محمد علي، مشيرًا إلى أن الجيش قام بإعداد مناورة بالأسلحة الحية، خلاف اصطفاف القوات المسلحة على أهبة الاستعداد، وهذه رسالة بأن الجيش قادر على تأمين كافة الاتجاهات الإستراتيجية المهددة.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المحاور"، الذي يقدمه الإعلامي فهمي بهجت، المذاع على فضائية "الشمس"، أن حديث الرئيس السيسي يُرسل رسالة للخارج بأن الجيش المصري جاهز لمجابهة أي تهديد قد يحدث خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الرئيس السيسي متدين وحافظ للقرآن والأحاديث أكثر من أي شخص آخر من الجماعات التي تدعي الإسلام.

ولفت إلى أن الجماعات الإرهابية تتحدث عن أن مصر ستقع منذ سنوات عديدة، وهذا لم يحدث على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة تشهد رفع تصنيف مصر الاقتصادي، رغم الأزمات الدولية التي تؤثر في اقتصاديات المنطقة.

خبير عسكري: الجماعات المتطرفة تُريد الإيقاع بين الشعب والجيش والرئيس

وأشار إلي أن الجماعات المتطرفة تُريد الإيقاع بين الشعب والجيش والرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل هدم الدولة المصرية، وهذا لن يحدث على الإطلاق، مشيرًا إلى أن العاملين في المحطات التابعة للجماعة الإرهابية ليسوا مصريين، وعلى الشعب المصري ألا يستمع إليهم على الإطلاق.

وأضاف أن الجماعات المتطرفة تحدثت عن انتشار الكوليرا في أسوان خلال الشهور الماضية، وهذا يأتي في إطار شن حرب من الجيل الرابع على الدولة المصرية، وعلى الشعب المصري ألا يستمع لمثل هذه الشائعات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن ضرورة أن يتسم القرار المصري بالهدوء، خاصة وأن السنوات الماضية شهدت متغيرات كثيرة جدًا، معقبًا: "الرئيس السيسي تحدث عن أنه لا يريد أن يتخذ قرارًا متسرعًا قد يضيع البلد".

وأكد أن الرئيس السيسي نجح في تحديث الجيش المصري، وتنويع مصادر السلاح، حتى لا تتحكم أحد الدول في تسليح الجيش المصري.

سمير فرج عن قرار اعتقال نتنياهو: نقطة سوداء في تاريخ دولة الاحتلال

وأشار إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُعتبر إدانة مباشرة لدولة الاحتلال، وهذا القرار سيكون نقطة سوداء في تاريخ دولة الاحتلال.

وأضاف، أن الوضع في لبنان أو قطاع غزة لن يتغير، ولن يحدث أي وقف لإطلاق النار إلا بعد تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة في 20 يناير المقبل.

وأشار إلى أن الصديق الصدوق لدونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولذلك لن يوقف نتنياهو الحرب إلا بعد تولي ترامب السلطة لكي ينسب إليه السلام.

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