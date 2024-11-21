المتحدث العسكري للسيسي: هون على نفسك، والرئيس باكيا: هما يومين على وش الدنيا (فيديو)

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، نصيحة من عقيد أ. ح / غريب عبد الحافظ غريب، المتحدث العسكري، خلال اجتماع اليوم، قائلا: "تنصحني بإيه؟، ليرد الضابط: "بصراحة يا فندم هون على سيادتك يا فندم".

رد السيسي على نصيحة المتحدث العسكري

ورد الرئيس السيسي، على نصيحة المتحدث باسم القوات المسلحة له، قائلا: "شوف اسمع، هما يومين على وش الدنيا وبعد كده هنموت وتحت بقى".

بكاء السيسي

وتابع السيسي باكيا: "ربنا يقبلني، عارف يا غريب لما تعرف وتفهم الحكاية اللي إحنا موجودين على وش الأرض عليها مش هتهون عليك أبدا، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونتمنى نبقى حاجة من ريحته، لما جت السيدة فاطمة وهو بيتوفى قالت له وا كرباه، قال لها لا كرب بعد اليوم على أبيك.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة قوية لأحد ضباط قوات البحرية المصرية، قائلا: "عايز أقول لك إوعى تغرك حالتك وتخليك تاخد قرار تضيع به اللى أنت عملته كله واللي أنت جيبته ده جيبناه في 10 سنين".

وتابع الرئيس السيسي الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن متابعة جهود القوات المسلحة في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

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