أبرزها الزمالك والمصري، حكام مباريات اليوم السبت في الدوري الممتاز

الدوري الممتاز، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة ياسر عبد الرؤوف، أسماء حكام مباريات اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

مباراة طلائع الجيش ضد سموحة

مباراة طلائع الجيش ضد سموحة في الدوري الممتاز، تنطلق في الخامسة مساءً ويستضيفها إستاد جهاز الرياضة العسكري.

مباراة الجونة ضد غزل المحلة

تنطلق مباراة الجونة ضد غزل المحلة في الخامسة مساءً، ويستضيفها ملعب خالد بشارة بمنتجع الجونة.

مباراة الزمالك ضد المصري

تنطلق مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي في تمام الثامنة مساء، ويستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي

ووفقًا لموقع ترانسفير ماركت فإن الزمالك والمصري تواجها في 109 مباريات في جميع البطولات.

استطاع الزمالك الفوز في 60 مباراة فيما فاز المصري البورسعيدي 23 مباراة وحسم التعادل 26 مباراة.

سجل لاعبو الزمالك 157 هدفًا، فيما سجل لاعبو المصري 86 هدفًا.

غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي

وتأكد افتقاد الزمالك أمام المصري كلًّا من محمد شحاتة ومحمد السيد لاعب خط الوسط، وسيدي ندياي، ومحمد حمدي، ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد حمدي.

وسوف يخضع أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي لاختبار طبي، خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم أمر مشاركتهما في المباراة المقبلة من عدمه.

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