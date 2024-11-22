القاهرة السينمائي يسدل الستار على دورته الـ 45، يعلن قوائم الأفلام الفائزة بمسابقاته المختلفة، حضور مميز لنجوم الفن، رسالة قوية لأهالي غزة، وساويرس أبرز الداعمين

ختام مهرجان القاهرة السينمائي، أسدل الستار، مساء اليوم الجمعة، على مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، والتي استمرت من 13 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر، برئاسة الفنان حسين فهمي وشهد المهرجان العديد من الفعاليات والندوات بمشاركة 119 فيلما، كما قدمت الدورة دعما قويا للقضية الفلسطينية، وشهد حفل الختام حضورا كبيرا لنجوم ونجمات الوسط الفني على السجادة الحمراء.

دعم قوي لفلسطين

بدأ حفل الختام بمقطع من أشعار الشاعر الفلسطيني القدير محمود درويش وذلك من ديوان على هذه الأرض، إضافة إلى اسكتش بتوقيع فرقة من أهالي غزة.

حضور مميز للنجوم

وحرص على الحضور كوكبة من النجوم على رأسهم، أحمد حلمي، يسرا، ليلي علوي بالإضافة إلى حضور نسرين طافش وصبري فواز وعائلة إلهام شاهين ولقاء الخميسي، وحضرت أيضا الفنانة رانيا يوسف وميرهان حسين وهاني عادل وزوجته وخالد الصاوي، بالإضافة إلى حضور رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس.

كما حضر النجم العالمي داركو بيريك، صاحب شخصية هلسنكي الشهيرة في المسلسل الإسباني “La Casa De Papel”، خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، حيث ظهر على السجادة الحمراء بحفل ختام “المهرجان” في دورته الـ 45، وحرص على التقاط الصور التذكارية.

وحرص عدد من الحضور على دعم فلسطين وغزة على السجادة الحمراء بحفل ختام “المهرجان” في دورته الـ 45.

وتنوعت مظاهر الدعم ما بين ارتداء “دبوس” يحمل علم فلسطين مثل الفنان حسين فهمي وزوجته حيث قاما بارتدائه كعادتهما منذ انطلاق فعاليات المهرجان، كما حرص الكثيرون على رفع علامة النصر مع ارتداء “كوفية” أو ملابس تعكس التراث الفلسطيني.

جوائز المهرجان

وأعلن المهرجان القائمة الكاملة للجوائز، وحصل الفيلم التسجيلي “أبو زعبل” على “تنويه خاص”، بينما فاز بجائزة شادي عبد السلام الفيلم الفرنسي ألماس خام، وفاز بجائزة فتحي فرج فيلم سيمون الجبل.

وفاز فيلما “أبو زعبل” و“حالة عشق” بجائزة مسابقة الفيلم الوثائقي الطويل.

وفاز الفيلم المصري الطويل «دخل الربيع يضحك» للمخرجة نهى عادل، بجائزة لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد.

وحصد الفيلم المصري “أبو زعبل 89” جائزة الفيلم الأفريقي «أفريقيا بلا فلتر»، مناصفة مع الفيلم السنغالي «داهومى».

ساويرس أبرز الداعمين

وخلال كلمته، قال الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان، إن نجيب ساويرس من أبرز الداعمين لمهرجان القاهرة السينمائي، وأنه كان له دور جبار في المعاملات الدعائية، وآمل أن يكون مهرجان الجونة والقاهرة السينمائي إضاءة فكرية وثقافية على مدار التاريخ.

بينما قالت الفنانة يسرا: "فرحتي كبيرة بحصولي على جائزة جولدن جلوب؛ لأنها جائزة النقاد في أمريكا وتعتبر قريبة من الأوسكار، هما فهموا وقدروا يعني إيه هوليوود الشرق".

وتابعت يسرا خلال تصريحات تليفزيونية على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45: “واجب علينا كمصريين دعم السينما الفلسطينية، والفلسطينيين والمصريين واحد وطول عمرنا شايلين هم القضية الفلسطينية”.

وأضافت: "أي مشكلة في الوطن العربي بتؤثر علينا كلنا وعلشان كده لازم نشيل هم بعض".



وأكدت: "لن أشارك في أي عمل درامي في مسلسلات رمضان 2025 ولكن قد تكون لي مشاركة فنية خارج الموسم".

ختام مهرجان القاهرة السينمائي

وأقيمت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وشهدت مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش.

وبلغ إجمالي الأفلام المشاركة في دورة 2024 من مهرجان القاهرة السينمائي 194 فيلمًا، من 72 دولة حول العالم.

ووصل عدد عروض السجادة الحمراء للمهرجان 16 فيلمًا، وعدد العروض العالمية الأولى 37 فيلمًا، فيما جاء عدد العروض الدولية الأولى 8 أفلام،وعروض الشرق الأوسط وأفريقيا 119 فيلمًا.



فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

وضمن فعاليات المهرجان، أقيم برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما (CID) في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، وهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وشارك به مجموعة متميزة من المخرجين، المنتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية.

وتضمنت فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تناولت تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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