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ثقافة وفنون

عائشة بن أحمد بمهرجان القاهرة: "هتشوفونا مع أحمد مكي بشكل مختلف"

عائشة بن أحمد، فيتو
عائشة بن أحمد، فيتو

قالت الفنانة عائشة بن أحمد: "مسئولية كبيرة أن أكون عضوة بلجان تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45، في البداية كنت متخوفة ولكني استمتعت بالتجربة".

تجربة عائشة بن أحمد مع مكي 

وتابعت خلال تصريحات تليفزيونية على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45: “مسلسل عين شمس المقرر عرضه في رمضان 2025 هو شعبي ولكنه مختلف والناس هتشوف أحمد مكي بشكل مختلف ومميز”.
 

الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي  

وأقيمت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وشهدت مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش.

وبلغ إجمالي الأفلام المشاركة في دورة 2024 من مهرجان القاهرة السينمائي 194 فيلمًا، من 72 دولة حول العالم.

ووصل عدد عروض السجادة الحمراء للمهرجان 16 فيلمًا، وعدد العروض العالمية الأولى 37  فيلمًا، فيما جاء عدد العروض الدولية الأولى 8 أفلام،وعروض الشرق الأوسط وأفريقيا 119 فيلمًا.


فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

وضمن فعاليات المهرجان، أقيم برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما (CID) في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، وهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وشارك به مجموعة متميزة من المخرجين، المنتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية.

وتضمنت فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تناولت تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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