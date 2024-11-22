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محافظات

سيارة للكشف المبكر عن أورام الثدي ضمن المبادرة الرئاسية فى سوهاج

الدكتور عمرو دويدار
الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج

أعلن  الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج  عن وصول السيارة المتنقلة للكشف عن أورام الثدي بداية من اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر وحتي 24 نوفمبر بقرية مشطا التابعة لمركز طما وذلك لتكثيف تقديم خدمات المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية والتي تشمل الكشف المبكر عن أورام الثدي.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة المصرية، وبتوجيه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ودعم اللواء الدكتور  عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج 


وأوضح " دويدار"  أن السيارة توفر خدمة الفحص للسيدات بالمجان من سن 35 سنة بواسطة استخدام تقنية أشعة الماموجرام والتي تعد من الفحوصات المتطورة لأورام الثدي حيث يمكن من خلالها اكتشاف السرطان في مراحله الأولى وهو بحجم حبة الأرز وقبل أن تلاحظ السيدة أي تغيرات ظاهرة عليها.


وأضاف وكيل الوزارة أن السيارة ستتواجد بشكل يومي بداية من اليوم الجمعة وحتي بعد غد الأحد بقرية مشطا التابعة لمركز طما شمال المحافظة. للتيسير على المواطنين بقري المركز الوصول اليها لتلقي الخدمة المقدمة، وستقدم خدماتها من التاسعة صباحًا وحتي الخامسة مساءً  لاستهداف أكبر عدد ممكن من السيدات من مختلف قري المركز، لافتا إلى توفير خدمات التوعية للسيدات بكيفية الفحص الذاتي بالمنزل، مشيرا إلى تحويل الحالات الإيجابية إلى مستشفيات الإحالة لإستكمال الفحوصات اللازمة والعلاج.

 

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أشعة الماموجرام الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء المبادرة الرئاسية لدعم صحة المراة دعم صحة المرأة المصرية سيارة للكشف المبكر

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