إصابة 21 شخصا في حادث تصادم 3 سيارات بالبحيرة

أصيب 21 شخصا، بطريق جناكليس - أبو المطامير إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص وسيارة “تمنايه” عند الكيلو 71 داخل نطاق محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

الدفع سيارات الاسعاف الي مكان الحادث بطريق جناكليس - أبو المطامير

وتم ابلاغ طوارئ مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة بالحادث أمام مزارع رجب، ما أسفر عن إصابة 21 شخصا بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

إعادة فتح الطريق وتسيير حركة السيارات ونقل المصابين إلى مستشفى

من جانبها، انتقلت الأجهزة الأمنية وتم رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق وتسيير حركة السيارات ونقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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