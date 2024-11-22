الجمعة 22 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 21 شخصا في حادث تصادم 3 سيارات بالبحيرة

حادث
حادث

أصيب 21 شخصا،  بطريق جناكليس - أبو المطامير إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص وسيارة “تمنايه” عند الكيلو 71  داخل نطاق محافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

الدفع سيارات الاسعاف الي مكان الحادث بطريق جناكليس - أبو المطامير

وتم ابلاغ  طوارئ مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة  الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة بالحادث  أمام مزارع رجب، ما أسفر عن إصابة 21 شخصا بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

إعادة فتح الطريق وتسيير حركة السيارات  ونقل المصابين إلى مستشفى

من جانبها، انتقلت الأجهزة الأمنية وتم رفع  آثار الحادث وإعادة فتح الطريق وتسيير حركة السيارات ونقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبو المطامير جناكليس حادث تصادم البحيرة المصابين

الأكثر قراءة

الأمن يكشف تفاصيل التحفظ على الشيف الشربيني وابن زوجته في دهس عامل دليفري

أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 (تحديث لحظي)

حبس نجل زوجة الشيف الشربيني في واقعة دهس عامل دليفري بالشيخ زايد

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024

إمام عاشور يهدر ركلة جزاء للأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري

كان آخر يوم عمل له قبل زفافه، مدير ضحية سيارة الشربيني يكشف تفاصيل صادمة عن الحادث (صور)

النيابة تبدأ التحقيق مع الشيف الشربيني وابن زوجته في دهس عامل دليفري بالشيخ زايد

طقس الغد، أمطار خفيفة ليلا على هذه المناطق

منوعات

المزيد

مصرع مسنة في حادث مأساوي بتركيا

امرأة تكسر احتكار الذكور لمهنة تصليح الساعات في العراق

كولا التمر، السعودية تطلق مشروبا جديدا من ثمار النخيل

لأول مرة، موسكو تستضيف مهرجان جزيرة العرائس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 22/11/2024

آخر تحديث لأسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

بتخفيضات تصل لـ 50%، أسعار اللحوم والسلع الأساسية في سوق اليوم الواحد بحلوان (صور)

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

براتب 54 ألف جنيه.. وظائف وزارة العمل بالإمارات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وصايا الرسول لصحابته في كتب الأحاديث الصحيحة

النعيم الدائم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة الصافات

الإفتاء توضح حكم تحديد وقت معين بين الأذان والإقامة

المزيد
الجريدة الرسمية