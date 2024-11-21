الخميس 21 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

النقل تناشد المواطنين مشاركتها في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية

القاء الزبالة على
القاء الزبالة على السكك الحديد

ناشدت وزارة النقل، السادة المواطنين بالمشاركة معها  فى التوعية من مخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد، وذلك ضمن حملتها الموسعة التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.

 

مخاطر إلقاء المخلفات والقمامة على قضبان السكة الحديد

وناشدت وزارة النقل المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد لما قد تسببه من حرائق وحوادث وإزهاق لأرواح المواطنين، وإتلاف للمتلكات العامة وتعطيل لمسير القطارات وإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين وبالمظهر الحضاري الذي أصبحت عليه منظومة السكك الحديدية بعد التطوير الشامل، والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها المنظومة في كافة عناصرها، والتي انعكست بدورها على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

 

 

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