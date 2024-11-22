الجمعة 22 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الشباب يتعثر بالتعادل أمام الأخدود في الدوري السعودي

الشباب السعودي
الشباب السعودي

تعادل فريق الشباب أمام نظيره الأخدود، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل اللاعب روبرت رينان الهدف الأول لفريق الشباب في الدقيقة 45+3، قبل أن يدرك الأخدود التعادل عن طريق موسونا في الدقيقة 49.

تشكيل الشباب أمام الأخدود 

ودخل فريق الشباب المباراة بتشكيل مكون من:

"عبدالله المعيوف - محمد الثاني – نادر الشراري –روبرت رينان- ويسلي هوت- حسين الصبياني– مصعب الجوير – جوستافو كويلار- كريستيان جوانكا – دانيال بودينس – جاك بونافينتورا".

ترتيب الشباب والاخدود بالدوري السعودي 

وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل الأخدود إلى النقطة التاسعة في المركز الرابع عشر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري روشن السعودي دوري روشن السعودي للمحترفين دوري روشن روشن السعودي عبدالله المعيوف لدوري السعودي فريق الشباب

مواد متعلقة

رياض محرز يقود أهلي جدة للفوز على الفيحاء 0/1 بالدوري السعودي (صور)

مدرب برشلونة: نستطيع الفوز بدون هذا النجم

أول تعليق من مدرب فرنسا على قرعة دوري الأمم الأوروبية

جوارديولا يكشف سبب تجديد عقده مع مانشستر سيتي

الأكثر قراءة

الأمن يكشف تفاصيل التحفظ على الشيف الشربيني وابن زوجته في دهس عامل دليفري

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024

كان آخر يوم عمل له قبل زفافه، مدير ضحية سيارة الشربيني يكشف تفاصيل صادمة عن الحادث (صور)

النيابة تقرر حجز مخرج شهير بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

النيابة تبدأ التحقيق مع الشيف الشربيني وابن زوجته في دهس عامل دليفري بالشيخ زايد

أقوال الشيف الشربيني بواقعة الدهس: انتقلت لمكان الحادث بعد اتصال من نجل زوجتي

حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي (بث مباشر)

حسين فهمي وزوجته أول الحضور على ريد كاربت ختام القاهرة السينمائي (فيديو)

منوعات

المزيد

كولا التمر، السعودية تطلق مشروبا جديدا من ثمار النخيل

لأول مرة، موسكو تستضيف مهرجان جزيرة العرائس

جزائري يلتهم خروفا يزن 15 كيلو خلال نصف ساعة فقط (فيديو)

ابتكار "أرق معكرونة في العالم"

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لأسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

بتخفيضات تصل لـ 50%، أسعار اللحوم والسلع الأساسية في سوق اليوم الواحد بحلوان (صور)

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، ليفربول مع ريال مدريد.. الأهلي أمام استاد أبيدجان.. الزمالك ضد بلاك بولز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

النعيم الدائم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة الصافات

الإفتاء توضح حكم تحديد وقت معين بين الأذان والإقامة

بالأحاديث، 10 فضائل ليوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية