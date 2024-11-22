سكران وسقط على حجر، التحقيقات تكشف سبب مصرع سوداني أثناء وصلة هزار بالهرم

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة ملابسات وفاة رجل سوداني الجنسية، إثر سقوطه على حجر بالأرض في منطقة الهرم، التابعة لمحافظة الجيزة.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء وصلة هزار بين المتوفي مع أحد أقاربه وهم في حالة سكر، سقط على حجر بالأرض، ولقي مصرعه في الحال.

مصرع سوداني في الجيزة

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد الشرقاوي، إخطارا من رئيس قطاع الغرب العميد عمرو حجازي، يفيد فيه مصرع أحد الأشخاص في منطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

من خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين أن البداية كانت بحضور “عبد القادر، أ” 40 عاما، عامل، حفل زفاف أحد أقاربه، وعقب الانتهاء منه انصرف رفقة قريبه وكانا في حالة سكر شديدة.

تابعت التحريات، أنه في أثناء عودتهما تبادلا المزاح سويا خلال الطريق، ودفع الثاني الأول ليسقط أرضا وتصطدم رأسه في الأرض، ما أسفر عن وفاته، ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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