تجديد حبس متسولة خطفت طفلة بالهرم

جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس متسولة خطفت طفلة في منطقة الهرم بعد مغافلة والدها وإغراء الطفلة بالحلوى بهدف استغلالها في التسول، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وخلال التحقيقات، أوضح والد الطفلة أنه أثناء تواجده مع ابنته وابنه، حضرت سيدة وتبادلت معه أطراف الحديث حتى غافلته واختفت وبعدها لم يعثر على طفلته.

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة بغرض استغلال الطفلة في التسول "كنت هشحت بيها".

اختطاف طفلة أثناء تواجدها مع والدها

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد باختطاف طفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات أثناء تواجدها مع والدها بموقف سيارات في منطقة الهرم.

وبتكثيف التحريات تحت إشراف العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، تم تحديد هوية المتهمة، وتبين أنها سيدة متسولة.

وبإعداد كمين لها، تمكن رجال المباحث برئاسة المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم من القبض عليها وهي بصحبة الطفلة في محافظة القاهرة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا