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حوادث

تجديد حبس متسولة خطفت طفلة بالهرم

تجديد حبس متسولة
تجديد حبس متسولة خطفت طفلة بالهرم

 جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس متسولة خطفت طفلة في منطقة الهرم بعد مغافلة والدها وإغراء الطفلة بالحلوى بهدف استغلالها في التسول، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات. 

وخلال التحقيقات، أوضح والد الطفلة أنه أثناء تواجده مع ابنته وابنه، حضرت سيدة وتبادلت معه أطراف الحديث حتى غافلته واختفت وبعدها لم يعثر على طفلته. 

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة بغرض استغلال الطفلة في التسول "كنت هشحت بيها".

 

اختطاف طفلة أثناء تواجدها مع والدها

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد باختطاف طفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات أثناء تواجدها مع والدها بموقف سيارات في منطقة الهرم.

وبتكثيف التحريات تحت إشراف العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، تم تحديد هوية المتهمة، وتبين أنها سيدة متسولة.

وبإعداد كمين لها، تمكن رجال المباحث برئاسة المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم من القبض عليها وهي بصحبة الطفلة في محافظة القاهرة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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قاضي المعارضات بالجيزة منطقة الهرم أمن الجيزة مديرية أمن الجيزة

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