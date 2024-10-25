استكمال أعمال الرصف بالطريق الزراعي الشرقي بقرية الجلاوية في سوهاج

استكملت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بسوهاج، أعمال الرصف بالطريق الزراعي الشرقي، من قرية الفراسية حتى طريق نقطة إسعاف الجلاوية، تحت إشراف خالد محسب رئيس المركز، ومحمد إسماعيل رئيس قرية الجلاوية.

وأكد خالد محسب، على متابعة كافة المشروعات بكل القطاعات بصفة مستمرة، مشددًا على ضرورة مراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والإلتزام بالمواصفات الهندسية المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات تعترض أعمال الرصف وتذليلها فورًا، وذلك لتسهيل الحركة المرورية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على حسن سير العمل والإنتهاء من الأعمال في التوقيتات المقررة.

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