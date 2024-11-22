30 نوفمبر الجاري آخر فرصة، أسعار شقق عواصم المحافظات داره

أعلن صندوق التنمية الحضرية غلق باب حجز المرحلة الجديدة من شقق عواصم المحافظات “داره” 30 نوفمبر الجاري، والتى تضم عددا من المحافظات.

والتقديم على الشقق من خلال مركز خدمة العملاء بمقر الصندوق بمدينة نصر أو التواصل عبر 159999، وننشر أسعار ومساحات شقق الطرح الجديد كالتالي:

مدينة نصر

حي الواحة مدينة نصر

المشروع على مساحة 40 فدانًا مساحة ويضم 54 عمارة أرضي و11 متكرر مواعيد التسليم خلال سنة.

كامل التشطيب متوسط مساحة الشقة 182 مترًا مربعًا.

أسعار تبدأ من 5.180.493 مليون جنيه.

مقدم حجز 15% تبلغ 777 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 220 ألف جنيه (20 قسطًا) ووديعة صيانة 275 ألف جنيه.

والسداد حتى 5 سنوات بدون فوائد.

شقق المعصرة

المشروع على مساحة 10 أفدنة ويضم 9 عمارات والعمارة تتكون من أرضي و9 متكرر ومواعيد التسليم خلال سنة ومتوسط مساحة الشقة 113 مترًا والشقق كاملة التشطيب.

أسعار تبدأ من 1.327 مليون جنيه ومقدم حجز 119 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 56.4 ألف جنيه تتضمن 20 قسط ووديعة صيانة 70 ألف جنيه وأنظمة السداد حتى 5 سنوات.

الحريري الشرقية

مساحة المشروع 21 فدانًا ويضم 40 عمارة والعمارة تتكون من أرضي و8 متكرر والتسليم خلال عام متوسط مساحة الشقة 136 مترًا والدور يتكون من 4 شقق.

أسعار تبدأ من 1.949 مليون جنيه ومقدم حجز 292 ألف جنيه و82 ألف جنيه قسط ربع سنوي ووديعة صيانة 102 ألف جنيه.

الشرقية – كفر الحمام

مساحة المشروع 83 فدانًا يضم 75 عمارة أرض و9 متكررة والشقق مساحة 113 مترًا والدور على 8 شقق كاملة التشطيب.

سعر الشقة 1.299 مليون جنيه مقدم الحجز 194 ألف جنيه.. وقسط ربع سنوي 55 ألف جنيه ووديعة صيانة 69 ألف جنيه.

كفر الشيخ 2

مساحة المشروع 30 فدانًا ويضم 33 عمارة وتتكون من أرضي و11 متكرر والتسليم خلال سنة والشقة مساحة 113 مترًا والدور يضم 8 شقق.

أسعار تبدأ من 1.668 مليون جنيه ومقدم الحجز 250 ألف جنيه و70 ألف جنيه قسط ربع سنوي و88 ألف جنيه وديعة صيانة.

كفر الشيخ 3

المشروع على مساحة 108 أفدنة ويضم 109 عمارات والعمارة تضم أرضي و11 دورًا متكررًا والتسليم خلال سنة ومساحة الشقة 113 مترًا كاملة التشطيب والدور يتكون من 8 شقق.

أسعار تبدأ من 1.674 مليون جنيه ومقدم حجز 251 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 71 ألف جنيه ووديعة صيانة 88 ألف جنيه.

الفيوم

المشروع على مساحة 14 فدانًا ويضم 14 عمارة من أرضي و9 أدوار متكررة والتسليم خلال سنة.

والشقة مساحة 113 مترًا كاملة التشطيب والشقة تتكون من 8 شقق.

أسعار تبدأ من 1.252 مليون جنيه مقدم الحجز 187 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 53 ألف جنيه. ووديعة صيانة 66 ألف جنيه.

المنيا

مساحة المشروع 40 فدانًا ويضم 78 عمارة تتكون من أرضي و5 متكررة والتسليم خلال سنة.

الشقق كاملة التشطيب سوبر لوكس ومساحة الشقة 135 مترًا والدور يضم 4 شقق.

أسعار تبدأ من 2.440 مليون جنيه ومقدم الحجز 366 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 103 آلاف جنيه ووديعة صيانة 129 ألف جنيه.

تقسيم السلام قنا

المشروع على مساحة 67 فدانًا يضم 99 عمارة أرضي و8 متكررة التسليم خلال سنة بمساحة 113 مترًا مربعًا والدور من 8 شقق.

أسعار تبدأ من 1.441 مليون جنيه مقدم حجز 216 ألف جنيه وقسط ربع سنوي 61 ألف جنيه ووديعة صيانة 76 ألف جنيه.

المنوفية – أرض الراهب

مساحة المشروع 15 فدانًا يضم 19 عمارة أرضي و10 متكرر مساحة الشقة 113 مترًا كاملة التشطيب والدور على 8 شقق.

أسعار الشقق من 1.395 مليون جنيه ومقدم الحجز 209 آلاف جنيه وقسط ربع سنوي 59 ألف جنيه ووديعة الصيانة 74 ألف جنيه.

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