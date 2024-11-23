تحديات تنتظر المدرب الأفضل في العالم.. جوارديولا في مهمة خاصة مع مانشستر سيتي.. وعودة الانتصارات الهدف الأكبر للإسباني

نجح مانشستر سيتي في تجديد عقد مدربه بيب جوارديولا لمدة عامين، من أجل مواصلة هيمنة الفريق السماوي على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تحديات جوارديولا مع مانشستر سيتي

ستكون أولى أولويات جوارديولا بعد تمديد عقده، هي إيقاف أسوأ سلسلة هزائم في مسيرته التدريبية المرصعة بالإنجازات والألقاب.

وخسر مانشستر سيتي مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات، مما تسبب في تراجع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأربعة الأخيرة للمركز الثاني في ترتيب المسابقة حاليًا برصيد 23 نقطة من 11 مباراة، بفارق 5 نقاط خلف ليفربول.

مواصلة السيادة الإنجليزية

وودع السيتي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية من دور الـ16، وتعرض لخسارة مذلة 1-4 ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه سبورتينج لشبونة.

وسيطر مانشستر سيتي على كرة القدم الإنجليزية منذ تولي جوارديولا تدريب الفريق، وتوج بستة ألقاب خلال آخر 7 مواسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبح أول فريق يحصد أربعة ألقاب متتالية في المسابقة العريقة، في ظل قدرته على تحقيق سلسلة انتصارات رائعة قتلت في النهاية تحدي المنافسين.

ولا يزال من غير الواضح التكهن بقدرة فريق جوارديولا الحالي على العودة مرة أخرى لصراع المنافسة على لقب الدوري المحلي هذا الموسم، خاصة مع تقدم عناصر الفريق الأساسية في السن، أو فقدان البعض الآخر للإصابة.

مواجهة لعنة الإصابات

وأصبحت نتائج فريق جوارديولا مهتزة في الفترة الأخيرة، بسبب لعنة الإصابات التي داهمت نجومه، وفي مقدمتهم الإسباني رودري، الفائز بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم هذا العام، وكذلك صانع الألعاب البلجيكي المخضرم كيفن دي بروين.

مستقبل نجوم السيتي

وفيما يتعلق بمستقبل دي بروين، 33 عامًا، وزميله كايل ووكر، 34 عامًا، فإن هناك شكوكًا بشأن قدرتهما على الحفاظ على المستويات التي كانا عليها في الماضي.

وتواجد ووكر الذي كان مهيمنًا على مركز الظهير الأيمن بالفريق أساسيًا في ست مواجهات فقط هذا الموسم، وفي غضون ذلك بدا السيتي ضعيفًا في الدفاع، وحافظ على نظافة شباكه في 5 لقاءات من إجمالي 18 مباراة بجميع البطولات.

وتزايدت إصابات دي بروين في الفترة الماضية، فبعد ابتعاده عن الملاعب لجزء كبير من الموسم الماضي، لم يشارك في القائمة الأساسية للفريق إلا في 5 مباريات هذا الموسم، الذي شهد أيضًا تراجعًا واضحًا في أداء فيل فودين، بعدما أحرز 3 أهداف فقط في 14 لقاء.

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