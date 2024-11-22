جوارديولا يكشف سبب تجديد عقده مع مانشستر سيتي

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن سبب تمديد عقده مع النادي الإنجليزي، حتى صيف 2027.

ومدد المدرب الإسباني، عقده مع مانشستر سيتي لمدة عامين، مما يعني أنه سيمضي 10 أعوام داخل ملعب الاتحاد.

وقاد جوارديولا، السيتي، إلى حصد 18 لقبا، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات، ولقب دوري أبطال أوروبا.

جوارديولا يتحدث عن التجديد



وقال جوارديولا في مقابلة مع موقع سيتي ستوديوز "شعرت بأنني لا أستطيع المغادرة الآن، الأمر بهذه البساطة".

وأضاف جوارديولا "لا تسألوني عن السبب، ربما كانت الهزائم الأربع هي السبب، وشعرت أنني لا أستطيع ترك منصبي الآن، وأن النادي لا يزال يريدني أو لأننا كنا معا في كل شيء، وهذا هو السبب وراء توقيعنا".

وقاد جوارديولا، مانشستر سيتي في 490 مباراة بشكل إجمالي، ولم يسبقه سوى ليز ماكدويل في قائمة أكثر المدربين خوضا للمباريات مع النادي عبر كل العصور.

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