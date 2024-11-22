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ثقافة وفنون

بعد انطلاق تصويره، القائمة الكاملة لمسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2025

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، فيتو

أعلن المخرج  محمد الخبيري، انطلاق  تصوير مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد وتقابل حبيب المقرر عرضه في رمضان 2025، والذي يعد التعاون الثاني بينها وبين كريم فهمي بعد تعاونهما في مسلسل ونحب تاني ليه.

مسلسل ياسمين عبد العزيز في رمضان 2025 

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو قائمة مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد وتقابل حبيب في رمضان 2025 

مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد وتقابل حبيب في رمضان 2025، بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، حنان سليمان، إيمان السيد، بدرية طلبة، محمود عمرو ياسين ى، أنوشكا، ندي موسي  والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، فيتو 
ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، فيتو 

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز غابت عن منافسات موسم دراما رمضان الماضي 2024، بعدما شاركت في موسم 2023 بمسلسل ضرب نار مع أحمد العوضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري.

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