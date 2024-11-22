كولا التمر، السعودية تطلق مشروبا جديدا من ثمار النخيل

كشفت شركة سعودية عن مشروب غازي جديد يعتمد على التمور في تركيبته، ليكون أول "كولا تمر" من نوعه في الأسواق.

إنتاج مشروب كولا التمر بالسعودية

وحصل زوار معرض "عالم التمور" الذي يقام في الرياض حاليًا على العبوات المعدنية الأولى من المنتج الذي يحمل اسم "ميلاف كولا".



وتستعد الشركة المنتجة له، لعرضه في الأسواق على نطاق واسع في الفترة المقبلة، ضمن خططها لتنويع منتجات التمور.

وتقول الشركة المنتجة، إن منتجها الغازي الجديد، سيكون مهمًا في عالم على مستوى العالم، ويعدّ حجم استهلاكه عاليًا، ويحقق عوائد كبيرة.

ولم يتم الكشف عن سعر المنتج الجديد حتى الآن، كما أن المتجر الإلكتروني للشركة الذي يعرض العديد من منتجاتها، لم يعرض كولا التمر للبيع بعد.

وتنتج الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي للسعودية، منتجات عديدة للتمور، بينها تمور على شكل كريم.

وبدأت المنتجات الغذائية والمشروبات التي تعتمد على التمر، تتزايد في المملكة التي تعد من أحد أكبر منتجي التمور في العالم من خلال مزارع النخيل المترامية في المملكة الشاسعة.

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