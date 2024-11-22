الجمعة 22 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

في ذكرى حادث مسجد الروضة، وزير الأوقاف: سيناء أمانة في أعناق المصريين

تكريم أهالي سيناء
تكريم أهالي سيناء لوزير الأوقاف

استقبل أهالي شمال سيناء، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بحضور محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور خالد مجاور، وشيوخ القبائل السيناوية العريقة وشيوخ الطرق الصوفية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك على هامش إحياء الذكرى السابعة لشهداء مسجد الروضة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.  

وزير الأوقاف: سيناء تمثل قيمة جليلة وعميقة في وجدان كل مصري، فهي أرض العزة والفخر والبطولة والفداء 

وأكد وزير الأوقاف أن سيناء تمثل قيمة جليلة وعميقة في وجدان كل مصري، فهي أرض العزة والفخر والبطولة والفداء، وأن الله تجلى على هذه الأرض المباركة فشهدت أعظم تجليات الرحمة الإلهية.  

وأشاد الوزير  بجهود أبناء سيناء وشيوخ الطرق الصوفية، موضحًا أن هذه الفعالية تعد اجتماع بر ووفاء لشهدائنا الأبرار الذين عرجت أرواحهم الطاهرة من رحاب بيت من بيوت الله، وأن هذا الحدث رغم ألمه العميق سيبقى شاهدًا على عظمة العطاء والتضحية من أجل الوطن.  

وثمن وزير الأوقاف دور الطرق الصوفية في نشر الذوق الراقي للمديح النبوي الذي يعبر عن التدين المصري الأصيل، مشيرًا إلى أن أبناء سيناء يمتلكون مواهب فريدة في هذا المجال، وأعلن سيادته عن خطة الوزارة لاستضافة فرق إنشاد من سيناء في مختلف احتفالاتها، مع تكوين فريق للإنشاد الديني من أبناء المحافظة.  

وزير الأوقاف: سيناء أمانة غالية في أعناق المصريين جميعًا

وأضاف الوزير أن سيناء أمانة غالية في أعناق المصريين جميعًا، موضحًا أن تلاحم أبناء سيناء مع القوات المسلحة والشرطة المصرية يمثل نموذجًا فريدًا في حماية الوطن، وأن كل مؤسسات الدولة تعمل بتضافر الجهود خلف القيادة الوطنية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على ضرورة وحدة أبناء مصر في مواجهة التحديات.  

وأعلن وزير الأوقاف أن الوزارة تتحمل كل تكاليف العام الدراسي الجديد لأبناء وأسر 309 من الشهداء، هدية خاصة لأسر الشهداء، مؤكدًا أن هذه الجهود مهما بلغت لا توفي أهل سيناء حقهم، داعيًا الله -تعالى- أن يحفظ مصر وجيشها وأبناءها، وأن يرحم شهدائها الأبرار.

وقلد الشيخ مسعد أبو جرير وزير الأوقاف العباءة السيناوية في تعبير عريق ومتوارث عندهم لتقليد تلك العباءة للشخصيات ذات القيمة الرمزية الرفيعة لديهم، وأعرب وزير الأوقاف عن افتخاره العميق بتقليده العباءة السيناوية معتبرا أنه سيعتبرها من أرفع الأوسمة التي نالها. 

وأهدى اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، درع المحافظة للدكتور أسامة الأزهري؛ تقديرًا لجهوده الدعوية ودعمه المتواصل لأبناء سيناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ شمال سيناء مسجد الروضة مدينة بئر العبد وزير الأوقاف الأوقاف القوات المسلحه والشرطه

مواد متعلقة

وزير الأوقاف يوجه بالاهتمام بالأئمة والارتقاء بأدائهم العلمي لتحقيق رسالة دينية مستنيرة

وزير الأوقاف ورئيس التنظيم والإدارة يتفقان على مسابقة تكميلية لوظائف إمام مسجد

وزير الأوقاف يعتمد تجديد إيفاد 7 أئمة إلى تنزانيا والسنغال والبرازيل

وزير الأوقاف يكلف بتخصيص مقر لنقابة القراء في القاهرة

الأكثر قراءة

الأمن يكشف تفاصيل التحفظ على الشيف الشربيني وابن زوجته في دهس عامل دليفري

النيابة تبدأ التحقيق مع الشيف الشربيني وابن زوجته في دهس عامل دليفري بالشيخ زايد

كان آخر يوم عمل له قبل زفافه، مدير ضحية سيارة الشربيني يكشف تفاصيل صادمة عن الحادث (صور)

أقوال الشيف الشربيني بواقعة الدهس: انتقلت لمكان الحادث بعد اتصال من نجل زوجتي

آخر تحديث لأسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

شاهد على حادث دهس سيارة الشربيني للنيابة: المتهم كان يقود بسرعة جنونية وأطاح بالضحية

بعد اعتماد الضوابط، تعرف على أقل أسعار برامج الحج السياحي

بعد إيطاليا، دولة أوروبية ثانية تؤكد اعتقال نتنياهو حال وصوله أراضيها

منوعات

المزيد

كولا التمر، السعودية تطلق مشروبا جديدا من ثمار النخيل

لأول مرة، موسكو تستضيف مهرجان جزيرة العرائس

جزائري يلتهم خروفا يزن 15 كيلو خلال نصف ساعة فقط (فيديو)

ابتكار "أرق معكرونة في العالم"

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لأسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

بتخفيضات تصل لـ 50%، أسعار اللحوم والسلع الأساسية في سوق اليوم الواحد بحلوان (صور)

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم تحديد وقت معين بين الأذان والإقامة

بالأحاديث، 10 فضائل ليوم الجمعة

هل سيموت إبليس مثل باقي المخلوقات؟ رد حاسم من الشعراوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية