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وزير الأوقاف يوجه بالاهتمام بالأئمة والارتقاء بأدائهم العلمي لتحقيق رسالة دينية مستنيرة

الدكتور أسامة الأزهري،
الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فيتو
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عقد  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اجتماعًا مع  الشيخ محمد سلامة، مدير مديرية أوقاف دمياط، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور  الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بالوزارة.

 اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها وزير الأوقاف دوريًّا مع اثنين من مديري المديريات

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها وزير الأوقاف دوريًّا مع اثنين من مديري المديريات في كل أسبوع؛ تعزيزًا للانضباط الإداري والدعوي في جميع المديريات.

خلال الاجتماع، رحب وزير الأوقاف بمدير مديرية أوقاف دمياط، واستمع إلى عرض شامل عن أوضاع المديرية، وناقش التحديات التي تواجه العمل وكيفية التغلب عليها، واستعرض الخطوات العملية لتذليل العقبات؛ ضمانًا لاستمرار العمل بكفاءة.

وزير الأوقاف يؤكد أهمية تحقيق الانضباط الإداري والدعوي على أعلى المستويات

وأكد وزير الأوقاف أهمية تحقيق الانضباط الإداري والدعوي على أعلى المستويات، مشددًا على ضرورة المتابعة الدقيقة لتطبيق المبادئ والقواعد المنظمة للعمل، وأشار إلى قرب اعتماد مدونة السلوك الوظيفي وتطبيقها بصرامة لضمان أداء العاملين لدورهم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.

وأشار الوزير إلى ضرورة العناية بالأئمة على المستويين العلمي والفكري، مؤكدًا ضرورة تحسين مظهرهم وسلوكهم، مع تعزيز مكانتهم بما يليق بمسئولياتهم الدعوية، بالإضافة إلى تعزيز القيم السلوكية والاجتماعية الرفيعة التي يجب أن يتحلوا بها.

ووجه وزير الأوقاف مدير مديرية أوقاف دمياط بضرورة المتابعة المستمرة مع مديري إدارات الأوقاف، وبالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بهدف إعادة بناء الإنسان المصري على أسس راسخة من القيم الوطنية والهوية الثقافية.

واختتم الدكتور أسامة الأزهري اللقاء بالإشارة إلى أن الاجتماعات الدورية مع مديري المديريات تهدف إلى تعزيز التواصل مع قيادات الدعوة في جميع أنحاء الجمهورية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات التي تعمل عليها الوزارة في إطار برنامج عمل الحكومة، بما يخدم الوطن والإنسانية وفق أعلى معايير الجودة والتميز.

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